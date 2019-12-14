Президент провел кадровую перестановку в контрразведке СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Об этом свидетельствует указ Главы государства № 904/2019 от 13 декабря.

«Назначить Корнийчука Алексея Александровича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», – говорится в указе.

Отметим, что с 9 августа эту должность занимал полковник Николай Кулешов. 5 декабря Зеленский уволил его.