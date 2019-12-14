Пограничники не пропустили в Украины российскую журналистку – в социальной сети она публиковала фотографии из оккупированного Крыма

В субботу, 14 декабря, в аэропорту «Борисполь» пограничники обнаружили гражданку РФ, которая посещала оккупированный Крым, и запретили ей въезд на три года.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда/выезда в Крым, что потом подтвердила и сама журналистка.

За нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

Судя по скриншотам, опубликованным ГПСУ, девушка публиковала в социальной сети ВКонтакте фотографии из Крыма, по котором пограничники и выявили ее ложь о том, что на оккупированных территориях она не была. Отметим, что телеканал НТВ сообщил, что речь идет о его корреспонденте Александре Тонких.

Напомним, что за день до этого, 13 декабря, украинские пограничники не пропустили в страну членов съемочной группы телеканала НТВ, когда те пытались пройти пункт пропуска в аэропорту Борисполь.