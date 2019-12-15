Советники Трампа уменьшили количество сотрудников, которые могут слушать телефонные разговоры Президента США

Советники Президента США Дональда Трампа ограничили число сотрудников администрации, которым разрешено слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, передает «Левый берег».

«Теперь доступ к телефонным звонкам Президента есть только у сотрудников администрации, назначенных лично Трампом. Список этих людей утверждает советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен. В их числе — его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр», - говорится в сообщении.

Ранее слушать телефонные разговоры Трампа могли помощники-эксперты по различным сферам или странам, с лидерами которых беседовал Президент. По словам собеседников CNN, доступ к стенограммам этих бесед теперь также имеет ограниченный круг лиц.

Как заявил источник телеканала, такие меры приняты, чтобы предотвратить утечку информации, касающейся этих разговоров.

Еще один собеседник CNN в шутку назвал изменения «правилом Виндмана» - в честь подполковника Александра Виндмана, сотрудника Совета нацбезопасности. Он был одним из тех, кто присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

Как известно, американскому лидеру грозит импичмент из-за телефонного разговора с Зеленским, во время которого он, по мнению демократического большинства в Конгрессе, оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении политического противника - Джо Байдена.

Напомним, как ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США «около восьми раз призывал его работать» с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.

В начале сентября газета The New York Times писала, что адвокат Президента США Руди Джулиани встречался в Мадриде с высокопоставленным представителем Президента Украины. На встрече Джулиани призывал провести расследование о том, пыталась ли Украина навредить предвыборной кампании Трампа на выборах 2016 года. Также адвокат Трамп призвал представителя Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Ранее СМИ сообщали, что Джо Байден настаивал на увольнении Генпрокурора Украины, проводившего расследование в отношении компании, в составе совета директоров которой был его сын Хантер Байден.

При этом федеральный суд США 1 ноября обязал Государственный департамент обнародовать детали разговора между Президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.