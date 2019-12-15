В США на марафоне участник в прямом эфире ударил по ягодицам журналистку – полиция через неделю его задержала, но отпустила под залог

В США участник благотворительного марафона во время прямого эфира ударил журналистку по ягодицам. Спустя несколько дней его задержали.

Об этом сообщает 24 канал.

Инцидент произошел в городе Саванна штата Джорджия. Журналистка Алекс Бозарджян вела прямую трансляцию 7 декабря во время забега и стояла спиной к спортсменам. Многие люди махали рукой в ​​камеру, но один из бегунов ударил девушку по ягодицам. Репортер на мгновение остановилась и продолжила вести прямой эфир.

Бегуна Томаса Каллавея задержала полиция 13 декабря, но в тот же день отпустили под залог в 1300 долларов, сообщает телеканал WSAV.

«Мужчина, который сегодня утром ударил меня по заднице в прямом эфире: ты обидел, объективировал и смутил меня. Ни одна женщина никогда не должна мириться с этим на работе или в любом другом месте», - написала журналистка в Twitter.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo — Tonya (@GrrrlZilla) 7 декабря 2019 г.

Впоследствии Бозарджян подала жалобу в полицию на сексуальное домогательство, но мужчину отпустили под залог в 1300 долларов. Бегуну запретили участвовать во всех спортивных соревнованиях, которые будет проводить Спортивная совет города.

Адвокат журналистки заявила, что ее клиентка ожидает справедливости в этом деле.

Напомним, как девять женщин обвинили известного оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.