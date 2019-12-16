США впервые за 30 лет выслали подозреваемых в шпионаже китайских дипломатов, – NYT

США тайно выслали двух сотрудников посольства Китая после задержания на территории военной базы в Вирджинии.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники, передает «Новое время».

По данным NYT, высылка китайских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, стала первой за последние 30 лет.

По данным собеседников, американские чиновники считают, что по меньшей мере один из китайских дипломатов был сотрудником разведки, работающим под дипломатическим прикрытием.

Инцидент с проникновением произошел в конце сентября на базе сил специальных операций около Норфолка, штат Вирджиния, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

NYT пишет, что китайские дипломаты вместе с супругами подъехали к контрольно-пропускному пункту для въезда на территорию базы. Охранник, понимая, что у них нет разрешения на въезд, велел им проехать через ворота, развернуться и выехать с территории базы, что является обычной процедурой в таких случаях.

Но китайские чиновники продолжили движение по территории, пока пожарные машины не преградили им путь. Сотрудники посольства КНР указали, что они не поняли инструкций охранника и просто заблудились, сообщили информированные источники.

В то же время американские чиновники сомневаются, что китайцы совершили невинную ошибку. В Вашингтоне не верят в то, что их английского было недостаточно, чтобы понять простой приказ охранника, пишет NYT.

Через несколько недель после проникновения на базу Государственный департамент ввел ограничения для китайских дипломатов. Их обязали заранее уведомлять о любых официальных встречах с американскими дипломатами, местными должностными лицами, а также о визитах в колледжи или исследовательские институты.

В Вашингтоне объяснили свое решение ответными мерами на китайские правила, введенные много лет назад и требующие от американских дипломатов запрашивать разрешение на выезд за пределы принимающих их городов или посещение учреждений.

Высылка, которая, по-видимому, стала первой после того, как США объявили персонами нон грата двух сотрудников китайского посольства в 1987 году, указывает на то, что американское правительство заняло более жесткую позицию против предполагаемого шпионажа со стороны Китая, заявили официальные лица.

Напомним, ранее сообщалось, что западные спецслужбы нашли во Французских Альпах якобы базу российских шпионов.