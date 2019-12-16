Неизвестные избили нардепа от «Слуги народа» - он связывает инцидент со своей депутатской деятельностью

Фото с Facebook Ночью, 16 декабря, двое неизвестных избили народного депутаты от партии «Слуги народа» Михаила Ананченко в его родном городе Сумы прямо возле подъезда.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

По его словам, инцидент связан с его политической деятельностью и с голосованиями на следующих заседаниях Верховной Рады.

«Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое молодых в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе. Хочу заявить, чтобы любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии. С ответственностью заявляю, что наша политическая сила всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Надеюсь на скорую и беспристрастную реакцию правоохранительных органов», - написал Михаил Ананченко.

Напомним, «Слуга народа» потребовала реакции правоохранительных органов на избиение депутата Верховной Рады Андрея Богданца.