Губернатор Стадник рассказал, что встретился с Аваковым, Рябошапкой и Бакановым – говорили о коррупции, безопасности и «авторитетах»

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник встретился с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой и руководителем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Глава ОГА рассказал, что с Рябошапкой, с которым обговорил мероприятия по борьбе с коррупцией на Николаевщине.

«Очертили первоочередные меры, которые необходимо принять по налаживанию совместной работы по наведению порядка в Николаевской области. Отдельным пунктом обсуждения стало планирование мероприятий по борьбе с коррупцией в пределах Николаевской области - это приоритет, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским», - написал Александр Стадник.

С Арсеном Аваковым глава ОГА обсудил обеспечение охраны прав и свобод человека, порядок и общественную безопасность. Также Стадник заявил, что договорился с Аваковым об усилении работы правоохранительных органов в Николаевской области.

«Обеспечение охраны прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержка общественного порядка и общественной безопасности в Николаевской области - направления, которым я, как председатель облгосадминистрации уделяю большое внимание. Эти и ряд других вопросов обсудили сегодня с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. (…) Договорились об усилении работы правоохранительных органов в Николаевской области», - отметил Стадник.

С Бакановым глава ОГА обсудил коррупцию, договоренности и «авторитетов».

«Борьба с коррупцией и организованной преступностью в приоритете. Николаевщина должна стать безопасной. Люди, наконец, должны вздохнуть с облегчением. Коррупция, схемы, договоренности, «авторитеты» - все должно остаться в прошлом», - добавил глава ОГА.

Напомним, глава Николаевской ОГА Александр Стадник возмутился, что на выезде из региона в Херсонскую область работает овощной рынок, который находится в антисанитарных условиях.