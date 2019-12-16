Новым главой Нацагенства по вопросам предотвращения коррупции стал Александр Новиков

Об этом говорится в результатах финального заседания Конкурсной комиссии по отбору главы НАПК, которое транслировал Кабмин.

Кандидатуру Новикова члены конкурсной комиссии поддержали единогласно.

«После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям», — отметил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Как известно, Новиков работает прокурором в Департаменте надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генпрокуратуры.

Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания. В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.

В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда комиссия предлагала назначить его одним из трех заместителей нынешнего главы САП Назара Холодницкого.