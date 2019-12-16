Ликвидация ОГА и РГА до 2021 года, префекты и округи вместо районов: Появился текст законопроекта Президента Зеленского о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.

Соответствующий текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, областные и районные государственные администрации должны быть ликвидированы не позднее 1 марта 2021 года. Вместо них остаются областные советы и появляются окружные, соответственно и главы окружных советов. Сельские, городские головы также упраздняются.

Окружные советы состоят и громад, которые объединяются в один округ. Обязательным условием, которое предшествует ликвидации ОГА и РГА, является создание в окружных и областных советах исполнительного комитета.

Префекта назначает Президент на три года. Главные его обязанности – это наблюдение за законностью работы окружных и областных советов. Также префект выдает акты, которые обязаны к выполнению, но могут быть аннулированы Президентом. Префект является госслужащим, то есть, не может занимать больше никакую другую должность, ни заниматься любой другой деятельностью, кроме научной. Также префект отчитывается только Президенту и Кабинету Министров.

Префект может вносить Президенту представления о действиях глав окружных и областных советов и таким образом приостанавливать, либо отменять их решения. Также у Президента появляются полномочия по представлению префекта приостанавливать полномочия главы громады, окружного и областного советов. А если выяснится, что действие главы, из-за которого префект подал представление Президенту, являлось незаконным, Президент имеет право досрочно прекратить полномочия главы громады, окружного или областного советов.

Что же касается самих глав окружных и областных советов, они выбираются на год. Депутатские корпусы – на четыре года.

Напомним, что еще до Нормандского саммита помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что команда Президента Украины готова провести конституционную реформу, но у Зеленского обещают ограничить эти изменения вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО. Он пояснил, что «это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия».