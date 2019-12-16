«Этот шаг инициирован Офисом президента»: Марина Порошенко подала в отставку с поста главы Украинского культурного фонда

Марина Порошенко Экс-первая леди Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы Украинского культурного фонда.

Об этом идёт речь в её видеообращении.

По её словам, несколько дней назад в наблюдательный совет фонда поступило «предложение» от министра культуры молодежи и спорта Украины досрочно прекратить ее полномочия как председателя Наблюдательного совета.

«Понятно, что этот шаг инициирован Офисом президента и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности», — говорится в обращении.

Она считает, что претензия к ней только одна — ее фамилия.

«Я ношу её более тридцати лет и горжусь этим. Она вошла в историю Украины, и никто — ни нынешний президент, ни министр культуры, — вычеркнуть его не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост — тоже не буду. У меня есть честь!» — подчеркнула она.

Напомним, что Министр культуры Украины Евгений Нищук назначил Марину Порошенко председателем Украинского культурного фонда 19 января 2018 года .