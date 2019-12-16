Новым послом Украины в США станет Владимир Ельченко, - министр Пристайко

Об этом в интервью «УНИАН» рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Пристайко уточнил, что его ведомство уже получило агреман — предварительное согласие на его назначение.

«Мы определились еще два месяца назад. Это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко», — сказал министр.

По его словам, в ближайшее время МИД обнародует указы о назначении целого ряда руководителей «важных миссий».

«Относительно определенного количества послов мы уже получили агреманы. Уже подготовились полностью. По некоторым есть готовые указы», — добавил Пристайко.

Как известно, Владимир Ельченко с декабря 2015 года назначен постоянным представителем Украины при ООН. В период 2010-2015 годов он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 2014 года Ельченко находился в Киеве.

С 9 декабря 2015 года – вновь постоянный представитель Украины при ООН, сменил на этом посту Юрия Сергеева. Стоит отметить, что Ельченко уже занимал эту должность в 1997-2000 годах. В мае 2019 года Порошенко назначил постпреда Украины при ООН послом в Ямайке по совместительству.

Напомним, 19 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский уволил ряд послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.