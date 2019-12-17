Сессия ВР: Парламент во втором чтении рассмотрит законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины во вторник, 17 декабря, рассмотрит вопрос окончательной отмены неприкосновенности народных депутатов.

Об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте парламента.

Так, проект закона «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины» будет рассмотрен во втором чтении с предложениями президента Украины.

Как известно, ранее Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

В зале парламента ведется прямая трансляция заседания

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10:00 Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов в первом чтении, в частности: проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования структуры управления в сфере государственной налоговой и таможенной политики», №2419; проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов», №2284, 2284-1; проект Закона «О внутреннем водном транспорте», №1182, 1182-1, 1182-2.

Повторно, с предложениями Президента Украины, планируется рассмотреть законы Украины: «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», №0979 и «О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины» № 0976.

Согласно повестке дня, к рассмотрению во втором чтении запланированы законопроекты, среди которых:

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования», № 2299;

- проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (относительно улучшения администрирования акцизного налога)», № 2317;

- проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности», № 0898.

Также в этот день Верховная Рада планирует рассмотреть ряд постановлений, среди которых о ратификации международных соглашений.