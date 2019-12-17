Экс-боец СОБР Беларуси признался, что причастен к убийствам оппонентов Лукашенко

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Как известно, в 1999 году в Минске пропали экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома и бывший вице-спикер Верховного Совета Беларуси Виктор Гончар, а также предприниматель Анатолий Красовский, который поддерживал оппозицию.

По словам Гаравского, который служил в СОБРе в звании майора, этих людей убили бойцы его отряда по официальным приказам при исполнении служебных обязанностей. Он отметил, что сам участвовал в подобных убийствах.

«Все приказы отдавались в устной форме. Никаких письменных подтверждений, видеозаписей, протоколов нет, ничего такого», — рассказал он.

Он отметил, что приказ о задержании бойцам отдавал руководитель спецотряда, подполковник Дмитрий Павличенко, который, как утверждает Гаравский, застрелил политиков и бизнесмена.

Отмечается, что слова Гаравского соответствуют выводам спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновение оппозиционеров.

«То, что эти похищения и убийства произошли без ведома, мягко говоря, очень важных чиновников, исключено. И когда я говорю «чиновники», то имею в виду президента Беларуси», — подчеркнул Пургуридес.

По мнению Гаравского, об убийствах знали экс-глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Он допускает, что знал о них и президент Лукашенко, но утверждать это не берется. Он рассказал, что пытался передать журналистам информацию о смерти оппозиционеров, но с ним случилась авария, которую он трактует как покушение.

Юрий, опасаясь преследований, сбежал из Беларуси в октябре 2018 года. Сейчас он находится в одной из европейских стран, где он попросил об убежище. В то же время он заявляет, что сможет рассказать обо всём под присягой.

«Есть раскаяние, есть чувство вины… Если бы эти люди остались живы, что-то было бы по-другому в Беларуси. Я приношу искренние соболезнования родным и близким, так как я участник убийства. Прошу у них извинения. Могу показать места захоронений на карте. А дальше все зависит от них и от нашей белорусской правоохранительной системы», - сказал он.

Ранее у Лукашенко заявили, что диктатура – это «бренд» Беларуси.

Напомним, что Александр Лукашенко является президентом Беларуси уже 25 лет. За это время он подавил активность оппозиции, разогнал акции протеста и пытался заблокировать несогласные СМИ. В 2019 году относительное экономическое благополучие Беларуси оказалось под вопросом после того, как Россия стала давить на соседнее государство «налоговым маневром» в нефтяной сфере.