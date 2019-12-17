У Сенкевича еще не знают, где возьмут деньги для финпомощи городским КП, но уже почти закончили проект бюджета на 2020 год

Главные распорядители средств Николаевского городского еще не сформировали свои предложения для перераспределения бюджета 2019 год, остатки которого хотят направить на выделение финпомощи для Николаевооблтеплоэнерго, водоканала, электротранса, и средств на покупку ангиографа. В тоже время проект решения о бюджете города на 2020 год чиновники уже почти подготовили.

Об этом во вторник, 17 декабря, в ходе открытого заседания мэра Николаева Александра Сенкевича с главами фракций в горсовете, рассказала директор финдепартамента Вера Святелик, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее мэр Сенкевич анонсировал сессию горсовета на 20 декабря, на которой депутатам предложат перераспределить на 2019 год неизрасходованные средства.

Данный вопрос возник у главы фракции «Самопомощь» Федора Панченко, который поинтересовался, когда депутатам предоставят проект решения о бюджете Николаева на следующий год, ведь его нужно принять до конца текущего года, но учитывая, что сегодня 17 декабря, то отвисеть положенные 20 дней на сайте горсовета он не успевает. Мэр Александр Сенкевич отметил, что город только недавно получил информацию о государственных субвенций и другие вопросы, которые могли бы повлиять на бюджет города, поэтому все главные распорядители взяли цифры за 2019 год и проиндексировали его в соответствии с бюджетом, который планируется на следующий год, таким образом были доведены граничные средства всех распорядителей.

— Еще вчера департамент финансов должен был обобщить всю информацию и прислать представителям фракций. Насколько мне известно, чиновники работали до поздней ночи, - отметил мэр, добавив, что главные распорядители подрезали свои бюджетные запросы, которые подавали ранее, и подали финдепартаменту в конечном виде.

Вера Святелик же сообщила, что департамент дорабатывает «последние штрихи», потому что с 1 января 2020 года изменился бюджетный кодекс, и к 17:00 проект решения должен быть у глав фракций.

В свою очередь, глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов попросил «разделять мух от котлет», имея в виду бюджет на 2020 год и перераспределение бюджетных средств на 2019 год, чтобы не было путаниц, поспешных решений. Поэтому он предложил сначала провести исполком и бюджетную комиссию по вопросу перераспределения средств на 2019 год, и вынести решение на сессию вместе с земельными вопросам. А потом отдельно обсудить на исполкоме и бюджетной комиссии бюджет на 2020 год. Депутат был уверен, что проект решения о перераспределении средств уже готов, поэтому комиссию можно провести завтра - по расписанию, однако директор финдепартамента заявила, что предложений от главных распорядителей нет.

— Нет (не готовы внутренние перераспределения, - ПН). Предложения по 2019 году главные распорядители должны предоставить до 16:00 сегодняшнего дня, - сообщила Вера Святелик.

Александр Сенкевич попросил глав фракций обеспечить кворум на бюджетной комиссии, чтобы быстро рассмотреть проект решения о перераспределении бюджета, а в следующий раз и проект решения о бюджете на 2020 год. Депутаты же заявили, что готовы работать 24 часа в сутки и при необходимости собираться на сессии хоть каждый день.