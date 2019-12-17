Винницкий облсовет направил в Кабмин и ВР обращение с требованием отозвать законопроект о рынке земель

Винницкий областной совет во вторник, 17 декабря, принял обращение к Кабинету министров и Верховной Раде, в котором потребовал отозвать законопроект о рынке земель.

Об этом сообщается на сайте облсовета.

В обращении говорится, что Рада проголосовала в первом чтении за законопроект несмотря на сопротивление органов местного самоуправления, «многочисленные акции протеста сельхозпроизводителей, фермеров, представителей агропромышленных предприятий, неравнодушных граждан Украины, политических и общественных организаций».

«Законопроект, устанавливая норму «200 тысяч гектар земель в одни руки» направлен на создание аграрного олигархата, уничтожение мелких и средних сельскохозяйственных предприятий, угрожает стабильности работы агропромышленного комплекса и несет угрозу продовольственной безопасности государства и может привести к дестабилизации ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

Депутаты потребовали отозвать законопроект «как угрожающий стабильности в экономике и государственному суверенитету Украины».

Отметим, что с Винницей тесно связаны экс-президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер-министр Владимир Гройсман, который был мэром Винницы.

Как известно, во вторник, 17 декабря, возле здания парламента собрались несколько сотен людей, которые выступают против открытия рынка земли. Между представителями «Национального корпуса» и сотрудниками полиции произошли столкновения.