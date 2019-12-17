Конституционный суд решил, что законопроект о назначении Президентом глав НАБУ и ГБР несет угрозу для их независимости

Конституционный Суд Украины в своем выводе относительно президентского законопроекта №1014 отметил, что право Президента назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований грозит потерей независимости этих органов из-за нарушения баланса между Главой государства и Кабмином.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Как известно, 29 августа Президент Украины зарегистрировал в Верховной Раде как неотложный законопроект №1014, который позволяет внести изменения в Конституцию относительно права Президента назначать руководство НАБУ и ГБР.

«Этим выводом Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) ( реестр. № 1014) (далее - Законопроект) таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины», – говорится в сообщении.

КСУ, проведя системный анализ положений законопроекта, пришел к выводу, что в случае принятия закона его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между Президентом Украины и Кабинетом министров Украины, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную Президенту Украины.