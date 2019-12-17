КСУ согласился с инициативой Президента сократить количество нардепов

Конституционный Суд Украины в своем выводе признал конституционным президентский законопроект об уменьшении состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Как известно, Президент Зеленский предложил отменить «мажоритарку» сразу после своей инаугурации, но тогдашний созыв Рады отклонил этот законопроект. Президентским законопроектом №1017 предлагается уменьшить количество депутатов Рады с 450 до 300, закрепить пропорциональную избирательную систему, обязать владеть украинским языком.

«Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что предлагаемое законопроектом уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины с четырехсот пятидесяти народных депутатов Украины до трехсот народных депутатов Украины, изъятие из текста статьи 76 Конституции Украины положения «на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования»; установление для кандидатов в народные депутаты Украины таких требований, как постоянное проживание в Украине не менее последних пяти лет и владение государственным языком; замена слов «не может быть избранным в Верховную Раду Украины» словами «не может быть народным депутатом Украины», закрепление пропорциональной избирательной системы для избрания Верховной Рады Украины и дополнения раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины пунктом 17 не направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, не предусматривают отмены и ограничения прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, соответствуют требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, Конституционный Суд Украины сделал ряд оговорок для учета Верховной Радой Украины при принятии окончательного решения.