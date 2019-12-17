Сенат США одобрил бюджет, в который входят санкции против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Сенат США во вторник, 17 декабря, одобрил закон об оборонном бюджете, что содержит также положения о санкциях против строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Об этом сообщает Европейская правда.

Документ поддержан 86 голосами, 8 сенаторов выступили против. Согласно закону, санкции вводятся против компаний, причастных к строительству трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции будут действовать и в случае, если компании изменят название или заменятся другими.

Среди ограничений в рамках документа предусмотрен запрет выдачи американских виз и аннулирование действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под санкции, а также замораживание активов таких лиц на территории США. В течение 60 дней со дня вступления в силу Госсекретарь и Госказначейство подают комитетам Конгресса США отчет с определенными организациями и лицами, которые подпадают под такие санкции. В свою очередь компании, приобщены к прокладке труб «потоков», будут иметь 30 дней, чтобы прекратить свою деятельность.Кроме того, санкции также накладываются на суда, занимавшиеся прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря и иностранцев, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для строительства проекта.

Напомним, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 300 млн долларов финансовой военной поддержки в 2020 году и введение санкций против компаний, причастных к строительству российского газопровода в обход Украины «Северный поток-2».