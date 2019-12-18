В Администрации Трампа заявили, что не признают геноцид армян, вопреки решению Сената

Государственный департамент США во вторник заявил, что не считает массовые убийства и депортацию армян Османской империей в первой половине ХХ века геноцидом вопреки решению Сената США.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Hill.

Пресс-секретарь Госдепартамента заявила, что администрация Дональда Трампа продолжает рассматривать события как «одно из худших массовых зверств».

«Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в заявлении президента по этому вопросу в апреле прошлого года», - отметила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

В своем заявлении ко Всемирному дню памяти армян 24 апреля Дональд Трамп признал, что начиная с 1915 года более 1,5 миллиона армян были «депортированы, убиты или отправлены на смерть» во времена Османской империи. Однако Трамп не назвал события геноцидом.

На прошлой неделе Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян официальной политикой США.

Турция высказалась против того, чтобы власти США называла события геноцидом. Анкара утверждает, что события начала ХХ века являются спорными и ученые не дошли в отношении них консенсуса.

Министерство иностранных дел Турции вызвал посла США, чтобы выразить свой гнев по поводу голосования, обвинив США в политизации истории.

На фоне этих событий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть две свои базы, где дислоцируются американские солдаты.