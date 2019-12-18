Украинцы с марта смогут выезжать в Россию только по загранпаспорту

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта. Это будет касаться только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря, передает пресс-служба правительства.

В Кабмине отметили, что таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждым гражданином. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с Российской Федерацией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Напомним, что с января 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения. Также украинцы стали меньше ездить в Россию.