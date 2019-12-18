В ГБР заявили, что глава Николаевского облсовета блокировала их следственные мероприятия

В ГБР заявили, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко блокировала проведение их сотрудниками следственных мероприятий.

Об этом сообщили в пресс-служба Государственного бюро расследований.

«Глава Николаевского областного совета была заблаговременно уведомлена о необходимости проведения следователями ГБР временного доступа к вещам и документам и, несмотря на предупреждение, проводила в запланированное время пресс-конференцию, чем заблокировала следственные действия», – говорится в сообщении.

Как известно, 17 декабря, к главе Николаевского облсовета пришли следователи ГБР, чтобы вручить повестку на почерковедческую экспертизу. В свою очередь Виктория Москаленко позвала отдельные СМИ, чтобы это происходило в их присутствии. Однако следователь отметил, что не намерен участвовать в этом «пресс-батле» и предложил Виктории Москаленко дать пресс-конференцию, а уже потом принять участие в следственных действиях. После чего покинул кабинет.

Напомним, что глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко во время сессии 16 мая несколько раз выносила проект решения о перераспределении денег на голосование депутатов, и только с третьей попытки они проголосовали за него. Всего за вынесенное после споров решение проголосовало 34 депутата, а для того, чтоб решение было принято, необходимо 33 голоса.

Позже по заявлению депутата Николаевского облсовета ГБР открыло уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 («Служебный подлог») УК Украины. Сведения об этом внесли в Единый реестр досудебных расследований 20 июня.

В рамках данного уголовного производства следователи ГБР расследуют возможную причастность главы Николаевского облсовета к подделке этого проекта решения сессии.

При этом, Судья Заводского районного суда Николаева Сергей Щербина по ходатайству следователя второго следственного отдела территориального управления ГБР Сергея Коблова оштрафовал главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко на 1003 гривны за неявку на отбор образцов ее подписи.

9 декабря сотрудники Нацполиции пришли в Николаевский облсовет, чтоб вручить повестку о даче показаний главе облсовета Виктории Москаленко в рамках одного из уголовных производств. Однако Виктория Москаленко покинула кабинет через запасной выход и ушла со здания.

Напомним, Николаевское территориальное управление ГБР совместно с СБУ заподозрило должностных лиц Николаевского областного совета, Департамента образования и науки областной государственной администрации и одного из коммунальных учреждений в создании механизма присвоения средств из Государственного бюджета. С обысками правоохранители пришли в областной совет.