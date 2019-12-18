В профильной комиссии облсовета заявили, что Программа по ремонту дорог Николаевщины «сырая» и ее нужно переделать

Депутаты Николаевского областного совета остались недовольны Региональной программой развития автомобильных дорог общего пользования, заявив, что в ней не указаны приоритеты.

Об этом шла речь в среду, 18 декабря, в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры Николаевского облсовета, сообщает «Преступности.НЕТ».

Выслушав чиновницу из управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации депутат Вадим Олабин отметил, что в программе не учтены будущие изменения с связи с последним этапом децентрализации.

— Надо понимать, что происходит в государстве. В государстве президент объявил о том, что административно-территориальная реформа в стране предполагает наличие на территории Николаевской области формирование четырех округов. Исходя из наличия четырех округов, наверное, нужно строить инфраструктуру. Смотреть с позиции соединения центров этих округов с областным центром и с Киевом, - сказал Олабин.

Депутат добавил, что жители области не смогут увидеть в этой программе приоритеты.

— Скажу вам откровенно, прочитав программу, я вообще этого не увидел. Я не понимаю, и ни один житель Николаевской области не разберется в приоритетности ремонта и строительства автомобильных дорог, - добавил депутат.

Сотрудница управления отметила, что маршруты, которые обозначены в программе, - это требование «Укравтодора».

— Дело в том, что маршруты – это условия «Укравтодора». Без маршрутной схемы мы не сможем утвердить перечень объектов, которые на следующий год, - сказала сотрудница управления.

Депутаты начали спорить, как обозначить приоритеты, при этом не обделив ни одного района. Олабин предложил управлению инфраструктуры доработать программу, объяснив, почему хотят отремонтировать именно эти дороги, почему на них предполагается такое финансирование и как это связано с децентрализацией.

— Давайте всем дадим по чуть-чуть и не будем никого забывать. Но если вы дадите кому-нибудь больше, должна быть аргументация этого вопроса, почему. Если там реально рушится мост, то понятно, что это дополнительные ресурсы требует. Но просто так написать нам направление и протяженность в Программе, это же… Почитайте программу, там даже сумм нет, - сказал Олабин.

После обсуждения депутаты решили отложить этот вопрос и рассмотреть его в январе.

Отметим, в паспорте программы указано, что на три года – с 2020 до 2022 предполагается финансирование в размере 12,8 миллиардов гривен. Из них из Государственного бюджета выделяется 10,8 миллиарда, которые пойдут на ремонт государственных направлений и 1,7 миллиарда – субвенция для ремонта дорог местного значения, а из областного – 132 миллиона 777 тысяч гривен. При этом, на 2020 год областной бюджет на ремонт дорог выделяет 74,5 миллиона, а государство – 556 миллионов на ремонт дорог местного значения и 3 миллиарда 620 миллионов – на дороги госзначения.

Согласно программе, за 3 года из средств субвенции и собственных денег собираются отремонитровать такие направления, как Т-15-06 «Николаев-Доманевка», Богдановка-Кривое Озеро, Цибульки-Вознесенск, Новая Одесса-Новогригорьевка, Березнеговатое-Новый Буг, Казанка-Новоданиловка, Николаев-Баратовка, Широколановка-Рыбаковка.

Напомним, трассы Н-11 «Николаев-Днепр», Н-14 «Николаев-Кропивницкий» и дорогу на Очаков хотят отремонтировать за 2020 год.