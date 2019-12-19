На аграрном комитете Верховной Рады произошла драка

На заседании аграрного комитета Верховной Рады вечером 18 декабря, которое было посвящено законопроекту о рынке земли, произошла потасовка.

Председатель комитета Николай Сольский хотел рассматривать поправки до самого утра, пока все не рассмотрят, чтоб уже завтра внести законопроект в зал.

Но депутаты фракций «Батьківщина» и «Оппозиционной платформы - За жизнь» заблокировали его место, оттолкнув «слуг народа», и стали требовать объявить перерыв. Среди блокировщиков находятся Илья Кива, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Юлия Тимошенко.

Сольский объявил перерыв и удалился из зала.

В какой-то момент часть депутатов принялись стучать по столу и кричать «Ганьба!». Затем они начали толкаться. Нардеп ОПЗЖ Илья Кива начал говорить с коллегами на повышенных тонах. Лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко, которая находилась в нескольких метрах от эпицентра конфликта, демонстративно швырнула на пол бумаги.

После этого Кива начинает через стол перекрикиваться с одной из присутствующих в зале. Он называл собеседницу «предателем Украины» и что-то кричал о «законе Украины».

- У тебя справка, тебе злиться нельзя, - ответила в один момент оппонентка нардепа. - Рот закрой свой, пожалуйста, женщина! – вспылил Кива.

После этого стороны продолжали кричать друг другу оскорбления, пока их не успокоил Шуфрич.

Отметим, что на этом заседании также присутствовал и николаевский нардеп Игорь Негулевский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что в рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тысяч гектар.