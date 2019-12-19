Администрация Порошенко предположительно платила СМИ, блоггерам, чтобы они влияли на общественное мнение,

В Украине политика уже давно носит фрагментарный характер. Это среда, в которой политики стремятся оказывать влияние на прессу и политических блогеров, активно сражающихся со своими оппонентами в Facebook. В некоторых случаях эти конфликты перерастают в преследования.

Однако новые документы, полученные Kyiv Post, свидетельствуют о том, что не все комментарии прессы и СМИ в пользу экс-президента Петра Порошенко были достоверными.

Напротив, во время пребывания Порошенко у власти в 2014-2019 годах его союзники регулярно платили СМИ за благоприятное освещение и проводили клеветнические кампании против его критиков в социальных сетях.

Всем партиям, с которыми можно было связаться, было отказано в участии в этих мероприятиях.

Представители Порошенко не ответили на просьбу о комментариях. Глава медиа-отдела администрации Порошенко Владимир Горковенко отрицает оплату за освещение событий.

Документы, которые были найдены в Администрации президента после ухода Порошенко с поста в мае, относятся к неофициальным информационным кампаниям администрации в 2015 и 2016 годах.

В них перечислены бюджеты украинских телеканалов, печатных СМИ, веб-сайтов и радиостанций, которые получили деньги на публикацию платных статей в качестве новостей. Эта практика широко распространена в Украине и известна в местном языке как "джинса".

Документы также описывают усилия по привлечению политических экспертов для распространения мнений, полезных для П.Порошенко и его союзников,которые выступали в роли независимых комментаторов.

Например, документы показывают, что 1 млн. долл. США - большая часть из них наличными - были выплачены семи радиостанциям в ходе местной избирательной кампании 2015 года за "освещение в новостных сегментах".

Упомянутые в бюджете средства массовой информации также отрицали, что им платят за печать "джинсы".

Однако газета "Kyiv Post" нашла на своих сайтах материалы, которые были перечислены в документах как "джинса", которую планировалось опубликовать.

По словам одного из таких консультантов, который говорил с газетой Kyiv Post, отдельная группа политических консультантов работала над созданием сети пропрезидентских блоггеров, призванных льстить президенту и сдерживать негативное влияние политических скандалов в Интернете.

Вместе взятые, документы и рассказ бывшего консультанта о ее работе открывают редкое окно в одну из эпизодических проблем украинской политики: кандидаты и политики отдают должное СМИ, экспертам и комментаторам за благоприятное освещение.

Медиа-планы

В середине ноября почта Kyiv Post получили документы, которые якобы были обнаружены в офисе, ранее занимаемом Горьковенко.

Похоже, что эти документы являются частью неофициального медиаплана. Они предлагают, чтобы президентская команда заплатила представителям СМИ не по правилам и поручила им, что им писать и чье мнение цитировать.

Например, газеты утверждают, что популярная украинская газета "Аргументы и факты" (aif.ua) получила $2,100 за статью, опубликованную 30 сентября 2015 года, и столько же за другую статью, опубликованную 21 октября 2015 года. В документах уточняется, что первая история называлась: "Как потерять Украину?".

Представитель газеты открыто заявил газете "Kyiv Post", что "это, вероятно, платная история".

В документах упоминаются как минимум шесть других газет, получающих деньги за платный контент - "Сільські вісті", Комсомольская правда, Украина молода, Газета по украински, Факты и Сегодня. В то время они были одними из самых популярных газет по тиражу.

Популярная газета "Сегодня", прекратившая выходить в сентябре, была единственной газетой в списке, опубликовавшей материалы в качестве рекламных, хотя и получила сомнительную отметку "Актуально", широко распространенную в украинских СМИ. Как утверждается, в сентябре и октябре 2015 года газета получила 100 000 (4400) человеко-часов (4400 долл. США) за подготовку двух подобных материалов. "Сегодня" входит в медиахолдинг миллиардера-олигарха Рината Ахметова.

Документы также указывают на то, что 1,1 млн. долл. США было потрачено на неофициальные платежи за Джинсу на радиостанциях до местных выборов, состоявшихся 26 октября 2015 года.

Семь популярных радиостанций получили 874 859 долл. США за шесть недель до местных выборов 2015 года в качестве оплаты за "джинсу" в новостях. Эти деньги были оплачены за 1 134 размещения в новостных сегментах. В документах не уточняется, что было за содержание.

Кроме того, за тот же период пять из этих каналов получили 277 547 долл. В документе уточняется, что большая часть из них была оплачена наличными.

Представители одной из ведущих украинских радиостанций "Хит FM" сообщили газете Kyiv Post, что платные новости, как правило, покупаются до выборов и продаются вместе с коммерческими материалами.

Горьковенко отрицал факт подкупа СМИ и отрицает факт, что оставил какие-то документы в своем офисе.

В этом документе, утверждается, что администрация президента заплатила 119 690 долларов за политическую рекламу на радио, 157 857 долларов за рекламные ролики и 874 859 долларов за упоминания, замаскированные под обычные новости. Во второй колонке указано, что только часть суммы была выплачена безналичным путем, включая налоги, в то время как большая часть (третья колонка) была выплачена наличными, вне кассового аппарата.

В этом документе содержится информация о том, как 874 859 долларов США были потрачены на рекламу, замаскированную под новости на радиостанциях во время местных выборов 2015 года.

Фотография газеты The Kyiv Post

В этом документе, полученном Почтой Киева, якобы перечисляются суммы, выплаченные популярным радиостанциям за политическую рекламу в разгар местных выборов 2015 года.

В этом документе, полученном Почтой Киева, указаны суммы, предположительно выплаченные популярным радиостанциям за политическую рекламу в разгар местных выборов 2015 года.

В этом документе, полученном Почтой Киева, указаны суммы, якобы выплаченные газетам за статьи во время местных выборов 2015 года.

В этом документе, полученном Почтой Киева, перечислены три примера платных статей, опубликованных в печатных СМИ и предположительно оплаченных членами администрации президента Петра Порошенко.

Фотографии газеты The Kyiv Post

Отар Довженко, медиа-наблюдатель некоммерческого мониторинга украинского медиарынка Detector Media, сообщил газете Kyiv Post, что Порошенко не платил за благоприятное освещение событий вне избирательных кампаний, а заключал прямые сделки с владельцами СМИ.

За последние 10 лет "джинса", особенно в крупных медиахолдингах, стала повсеместной", - сказал Довженко. "Во время местных выборов в 2015 году она достигла чрезвычайного уровня."

Платные аналитики

Другим документом, датированным маем 2016 года, является план проведения "информационной кампании" по повышению авторитета Виталия Ковальчука, заместителя главы Администрации президента, который был назначен представителем Порошенко в Кабинете Министров.

В апреле 2016 года Ковальчук был выдвинут на пост вице-премьера, но не получил поддержки парламента. В мае Ковальчук стал представителем Порошенко в правительстве. Кампания была призвана укрепить образ Ковальчука как реформатора и "снизить его восприятие как наблюдателя от Порошенко".

В документе подчеркивается, что для достижения нужного тона важно, чтобы политологи сливали новости о назначении в нужном русле.

Согласно документу, политологи Владимир Фесенко, Вадим Карасев и Андрей Золотарев работали с администрацией и получили указания, что написать в комментарии о назначении Ковальчука. Они действительно положительно отозвались о назначении журналиста. Ни один из них не сообщил о своей связи с правительством. Вместо этого они выдавали себя за независимых аналитиков.

Карасев отрицал сотрудничество с администрацией Порошенко. По словам Фесенко, он работал в аппарате президента, но отказался комментировать объем своей работы и сумму, которую ему заплатили. Когда Фесенко ранее спрашивал о своих связях, он ответил газете Kyiv Post, что работает на различных политиков и фракции.

"Нулевые политологи работают бесплатно, но никто не скажет вам, на каких условиях они работают", - сказал Фесенко.

Золотарев признал, что ему сказали, что сказать, но в то же время сообщил, что сделал это, потому что ему нравится Ковальчук и что он не брал денег на распространение положительных отзывов о своем назначении в Кабинет министров. В своих комментариях он повторил в точности тезисы выступлений представителей администрации.

В меморандуме указано, что статьи со ссылкой на аналитиков должны появиться в период с 11 по 13 мая 2016 года на "8-10 ключевых сайтах". В документе не указано, были ли сайты оплачены за размещение информации на них. В список сайтов вошли Интерфакс Украина, УНИАН, LB, Censor.net, Главком и Depo.ua, а РБК Украина планировал опубликовать аналитический материал.

РБК Украина действительно опубликовал статью, в которой анализируется и высоко оценивается назначение Ковальчука внештатным автором. РБК не ответил на запрос для комментирования.

Интерфакс-Украина опубликовал позитивный комментарий Карасева и Золотарева в качестве отдельного новостного сюжета. В комментариях повторяются тезисы выступлений, содержащиеся в документах, подготовленных в администрации.

Руководитель пресс-центра "Интерфакса" Марина Згарда сообщила газете Kyiv Post, что агентство никогда не публикует платные материалы и не работает на администрацию президента.

В то же время, как "Интерфакс", так и РБК часто появляются на страницах мониторинга платных новостей, проводимого киевским некоммерческим институтом "Институт массовой информации".

Покупка патриотизма

В 2015 году администрация Порошенко искала другую площадку для продвижения - социальные медиа.

К тому времени президент быстро терял популярность из-за невыполнения своих предвыборных обещаний: прекратить войну в России и коррупцию.

В результате в начале 2015 года одно из ведущих киевских цифровых агентств "Postmen" разработало для Порошенко стратегию развития социальных сетей. Его печатная презентация вошла в число документов, полученных Kyiv Post..

Позднее агентство было разоблачено как занимающееся политическим "черным PR" для Порошенко на президентских выборах 2019 года. В 2015 году он рекомендовал президенту привлечь "лидеров общественного мнения, активных граждан и ведущих блогеров" для усиления своей поддержки, особенно в социальных сетях.

Это стало началом пропорошенковской кампании, направленной на сотни тысяч украинцев в социальных сетях. Лучшие советники президента, в том числе Юрий Бирюков и экс-министр информационной политики Юрий Стец начали организовывать сеть пропрезидентских блогеров, призванных льстить президенту и снизить негативное влияние политических скандалов вокруг него.

Некоторым блоггерам платили, а другим помогали бесплатно. Всем им было сказано, что писать и кого клеветать, а группе нанятых политических консультантов было поручено руководить ими.

Все началось невинно. В 2015 году Бирюков, в то время известный волонтер, снабжавший украинскую армию оборудованием и лекарствами, основал закрытую группу Facebook и пригласил присоединиться к ней нескольких блогеров, пишущих о войне России на востоке Украины. Блоггеров в группе попросили помочь администрации Порошенко развенчать ложную информацию о украинской армии, распространяемую российскими троллями.

Среди приглашенных блоггеров был человек по имени Артур Нискубин.

"Мы получали инсайдерскую информацию из зоны боевых действий и должны были бороться с фальшивой информацией, поступающей из России", - сказал Нискубин корреспонденту Kyiv Post. Информация поступила от Бирюкова, который был назначен советником Порошенко в августе 2014 года.

Нискубин говорит, что они не брали деньги за свою работу. Эта группа называлась "Жизнь животных".

В группу вошли многие интернет-известные личности - блогеры Алексей Петров, Роман Доник, Олег Болдарев (пишет под псевдонимом Мартин Брест), Александр Карпюк (Серж Марко), Виктор Трегубов и другие.

Но через несколько месяцев, по словам Нискубина, политика чата начала смещаться от Украины первой к президенту.

В середине 2015 года членов группы попросили атаковать критиков президента в интернете. Люди, которые говорили о коррупции в оборонном секторе, были основными мишенями.

Вскоре после этого Нискубин покинул группу и говорит, что многие другие сделали то же самое.

Два других члена этой группы, Карпюк и Болдарев, беседовали с Kyiv Post. Они заявили, что никогда не брали денег на свои посты и не участвовали в клеветнических кампаниях против критиков П.Порошенко.

Но некоторые - да.

Блогеры Инк.

Политический консультант Екатерина Коваль была нанята для координации работы блогеров, которые помогли улучшить репутацию Порошенко в интернете.

Ковал рассказал корреспонденту Kyiv Post, что ее нанял на работу заместитель главы администрации президента, которого она отказалась назвать, опасаясь политического возмездия.

Она сказала, что он входит в небольшую группу политических консультантов, которым поручено координировать работу пропрезидентских блогеров, в основном тех, кто пишет на военные темы.

"Мы искали людей, у которых была основная группа последователей и которые уже писали, - говорит Ковал.

Многие из них были взяты из группы "Жизнь животных" в Facebook.

Стратегия была проста: обратитесь к блоггерам, которые поддерживали армию, и предложите им поддержать главнокомандующего Порошенко. Те, кто согласился, выиграют от этой договоренности: Их работа будет перепостирована и распространена по официальным каналам, включая собственные аккаунты президента в Facebook и Twitter, что повысит их популярность в Интернете.

Блоггеры приглашались на мероприятия с президентом и специальные неофициальные встречи с ним. Топ-блоггеры, у которых были десятки тысяч подписчиков, также первоначально получали около 1500 долларов в месяц, говорит Ковал. В то время средняя официальная зарплата составляла 250 долларов в месяц. По ее словам, таких блоггеров было до 20, а это значит, что сеть стоит до $30 000 в месяц.

Она говорит, что не знает, откуда взялись деньги.

Политические консультанты, такие как Коваль, направляли блоггеров, формулируя для них тезисы, подчеркивая достижения президента и его партии и преуменьшая их недостатки.

"Мы все верили, что поступаем правильно", - говорит Ковал.

Блоггеры затем помогали привлекать представителей общественности к участию в митингах в поддержку Порошенко. Этим людям не заплатили.

"Они им не платят. Они предлагают им нечто большее: Эти люди чувствуют себя частью чего-то большего, - говорит Коваль, описывая, как работает эта система.

По ее словам, проект осуществлялся под руководством Бирюкова, но также при поддержке новосозданного Министерства информационной политики во главе со Стецем. В этой схеме участвовал и Виктор Уколов, главный политический стратег Порошенко во время своего президентства.

Бирюков заявил газете Kyiv Post, что не имеет никакого отношения к этой схеме, а Стец отказался комментировать.

Организованное запугивание в интернете

Специалист по коммуникациям Татьяна Попова была одной из тех, кто пострадала от организованных интернет-атак пропоршенковских блогеров.

В 2016 году Попова, в то время заместитель руководителя Министерства информационной политики, вступила в конфликт со своим начальником Стецем, а также с некоторыми ультрапатриотическими военными волонтерами и активистами. Она выступила против издевательств в Интернете над журналистами, которые добиваются аккредитации от поддерживаемых Россией боевиков, оккупирующих восточную Украину.

Для этого Попова столкнулась с клеветнической кампанией в интернете. О ней начали писать пропрезидентские блогеры, обвиняя Попову в коррупции и укрывательстве пророссийских настроений. Вскоре она уволилась с работы в министерстве.

"Это была беспрецедентная атака", - сказала Попова корреспонденту "Kyiv Post". Она напоминает, что не смогла воспользоваться телефоном из-за большого количества негативных сообщений, которые она получала. "Это продолжалось несколько дней", - говорит она.

Сегодня Попова входит в состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, консультативного органа при президенте.

Карпюк, который был одним из блоггеров, нападавших на Попову, сообщил газете Kyiv Post, что нападение не было инсценировано и было вызвано защитой Поповой российских журналистов, которые якобы снимали позиции украинской армии, в результате чего эти позиции подвергались обстрелу боевиками под руководством России.

Однако эта защита не выдерживает критики. События, о которых упоминает Карпюк, произошли в июле 2016 года, через два месяца после начала издевательств над Поповой.

Попова была одной из многих жертв, ставших мишенью пропрезидентских блогеров. Особенно активно блогеры вели себя, когда журналисты, проводившие расследования, обвиняли Порошенко в коррупции или когда его политическое будущее оказалось под угрозой.

В апреле 2016 года в результате утечки более 11,5 миллионов документов было выявлено 214 488 оффшорных компаний под управлением юридической фирмы Mossack Fonseca, базирующейся в Панаме. Эти документы стали известны как документы по Панаме. В них было имя Порошенко.

Отдел журналистских расследований опубликовал статью о том, что тогдашний президент зарегистрировал оффшорную компанию и не раскрыл ее в своей декларации об имуществе и доходах. Следствие утверждало, что это была схема уклонения от уплаты налогов. В течение нескольких недель журналисты, раскрывшие информацию, сталкивались с онлайн-атаками пропрезидентских блогеров, каждый из которых насчитывает десятки тысяч подписчиков.

"Что сделали наши активисты по борьбе с коррупцией, чтобы не было коррупции", - пишет популярный пропрезидентский блогер Карпюк. "Сколько материалов они обнаружили, достаточных для предъявления обвинений? Сколько человек, разоблаченных активистами борьбы с коррупцией, были фактически осуждены? Ноль."

"Они пытаются убедить нас, что страной руководит идиот, который крадет эти деньги и прячет их в оффшорах, к которым имеют доступ те страны, которые помогают нам деньгами", - писал другой, Доник.

То же самое произошло в феврале 2019 года, когда другое украинское следственное издание Bihus.info выявило огромную коррупционную схему в государственном оборонном предприятии "УкрОбронпром". В схеме участвовал сын Олега Хладковского, бизнес-партнера Порошенко, заместителя председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Блогеры про-порошенко занизили результаты расследования, заявив, что журналистам приказано клеветать на Порошенко в преддверии выборов.

"Только в победе Украины будущее Порошенко. Он может сделать что-то не так, но не намеренно. Без Украины нет Порошенко", - писал Доник.

По словам Коваль, такие нападения совершались ее мини-группой политических консультантов, которая базировалась в администрации президента. По ее словам, эти нападения стали одной из причин, по которой она решила прекратить работу на Порошенко в сентябре 2019 года, а затем обнародовать результаты своей работы на экс-президента.

Это стало печально", - сказал Ковал в интервью газете "Kyiv Post". "Мы поняли, что нет более важной причины."

Пресс-секретарь Порошенко не ответил на просьбу прокомментировать эту историю.

Блоггеры Порошенко сегодня

В то время как некоторые популярные блогеры, активно поддерживавшие Порошенко, замолчали, как только президент потерял власть в мае 2019 года, другие сохранили свою преданность ему и его партии. Они продолжают призывать людей выходить на улицы и протестовать против Зеленского.

Они критикуют Зеленского за его попытки вести переговоры о мире с Россией, которая ведет марионеточную войну против Украины с 2014 года. Они называют эти попытки положить конец конфликту "капитуляцией".

С их онлайн-последователями, каждый из которых насчитывает десятки тысяч человек, они активно призывают обычных граждан присоединиться к так называемым митингам "нет капитуляции", регулярно проходящим в Киеве с октября. На этих митингах часто выступают Порошенко и другие оппозиционные лидеры.

Эти блогеры помогли привлечь людей к протестам, говорит Коваль.

"Людей намеренно привозят со всей Украины", - говорит она. "Они показывают, что они - сила."