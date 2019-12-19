В Краматорске задержали двоих сотрудников СБУ и гражданского, которые продавали информацию о телефонных разговорах

Следователи СБУ и сотрудники Управления внутренней безопасности ведомства разоблачили деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой области, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, полученной незаконным путем.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

По версии следствия, указанные лица, вероятно, за деньги сбывали сведения о телефонных разговорах, соединения и телефонные трафики с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

По месту их жительства и работы проводились санкционированные обыски. Также решается вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по части 1 статьи 359 («Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации»), части 2 статьи 163 («Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер») Уголовного Кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Центральном аппарате СБУ, всего задержаны трое человек, двое из которых – военнослужащие, один – гражданское лицо. Что касается военнослужащих, один из них – руководитель главного отдела по защите национальной государственности отдела «Т», второй – старший оперативник этого подразделения. Задержанный гражданский выполнял функцию посредника.

Задержание проводили сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ в городе Краматорске Донецкой области.

Напомним, ранее в Николаеве СБУ ликвидировала неконтролируемый международный канал связи под видом колл-центра.