РФ будет искать приемлемое решение по транзиту газа, в том числе для Украины, – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет искать приемлемое для всех сторон решение по транзиту газа, в том числе для Украины.

Об этом он заявил на очередной итоговой пресс-конференции, передает «Левый берег».

«О газовой войне. Обращаю ваше внимание, что часть резервных средств вложены в украинские ценные бумаги, - три миллиарда долларов как раз... Есть уже решение суда в Лондоне, которое не выполняется», - сказал Путин.

Он также назвал вопрос поставок газа «очень чувствительным».

«Но мы хотим решить эту проблему. Я убежден, как юрист по образованию, что решение Стокгольмского суда носит не юридический, а политический характер. Одно из обоснований решения – «в связи с тяжелым экономическим положением в Украине». Ну чушь какая-то. Хоть бы воздержались бы от такой записи... Но решение есть, и мы должны из этого исходить. И мы будем исходить из этого», - сказал президент РФ.

Он добавил, что Россия будет искать приемлемое решение в этом вопросе.

«Я думаю, что мы договоримся, мы на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться к тому, чтобы и украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию в самой Украине», - сказал Путин.

Также он подчеркнул, что строительство магистральных газопроводов «Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» не помешает в дальнейшем сохранить транзит российского газа через территорию Украины.

«Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут», - добавил Путин.

Как известно, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиардов долларов США.

Также напомним, что исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания готова получить долг «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража, который составляет примерно 3 миллиарда долларов, в виде газа.

Отметим, что 31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В 2018 году Украина на транзите российского газа заработала 2,7 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отказ Украины от «газовых» претензий и судебных тяжб к России будет стоить 22 миллиарда долларов.

В то же время, российский «Газпром» 18 ноября направил в адрес «Нафтогаза Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

Также ранее премьер Гончарук заявлял, что Украину устроит заключения только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия

Напомним, что ранее АО «Укртранснафта» и ОАО «Транснефть» заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.