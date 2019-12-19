В рейтинге выполненных обещаний двадцати украинских мэров николаевский городской голова Сенкевич занял 18-е место

Николаевский городской голова Александр Сенкевич по количеству выполненных обещаний стал 18-м в рейтинге из двадцати мэров.

Об этом сообщают на сайте «Слово і діло».

Лучше всех с обещаниями справился мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив – он выполнил 34 своих обещания. В частности, мэр ввел в стипендию лучшим тренерам и детям-спортсменам, а также закупил для города 29 новых автобусов. При этом, городской голова Ивано-Франковска не смог ввести электронный билет.

Второе место занял мэр Винницы Сергей Моргунов, он реализовал 29 своих обещаний – к примеру, завершил проект по очистке воды в детских садах. Также отремонтировано 25 придомовых территорий, хотя Моргунов обещал 20.Ондако мэру Винницы также не удалось справиться с модернизацией транспорта.

Александр Симчишин и Виталий Кличко выполнили по 24 обещания. Среди успехов столичного мэра в этом году: замена 130 километров изношенных теплосетей, сокращение количества незаконных МАФов и открытия моста от Владимирской горки до Арки Дружбы народов. Но и провалены очень веские обещания. Например, в этом году не открыто автомобильное движение Подольско-Воскресенским мостом, обещание перенесли на 2020-й. Также Кличко не выполнил обещание реконструировать стадион «Старт»: обещал открыть в этом году, но работы начнутся только в марте.

Мэр Тернополя выполнил 17 обещаний. Городской голова Львова – 16 обещаний, а мэр Сум - 12.

Мэр Николаева стал третьим с конца, выполнив лишь два обещания за 2019 год – открыл новые зоны для отдыха и отреставрировал сквер имени Александрова. При этом, по информации издания, городской голова дал 23 обещания за весь год.

Хуже Сенкевича мэр Харькова - Геннадий Кернес, он выполнил только одно обещание. Вообще ничего из обещанного за год не выполнил мэр Херсона Владимир Николаенко.

Напомним, николаевцы полагают, что их город неудобен для велосипедистов, людей с инвалидностью и людей с детскими колясками.