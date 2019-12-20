Сессия ВР: Парламент начал работу с «часа вопросов правительству»

В пятницу, 20 декабря, в Верховной раде состоится час вопросов к правительству, после чего народные депутаты приступят к рассмотрению законопроектов.

Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, час вопросов к правительству пройдет с 10 до 11 часов утра. После этого будет объявления депутатских запросов.

Верховная Рада планирует включить рассмотреть в повестку дня и рассмотреть: проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно Фонда развития предпринимательства», №2589, проект Закона «О внесении изменений в Раздел II «Заключительные и переходные положения «Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти» (по определению размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти)», №2572, а также проект Закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса», №2492.

В зале парламента ведется прямая трансляция заседания

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10:40 К рассмотрению во втором чтении запланированы проекты законов «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (второе чтение с сокращением срока подготовки)», №2457 и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мер в сфере здравоохранения», №2428.

Также во втором чтении планируется рассмотреть два законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Согласно повестке дня, запланировано рассмотрение в первом чтении проекта Закона «О внутреннем водном транспорте», №1182 и альтернативных, а также проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения», №2429.