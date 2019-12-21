Компания-подрядчик остановила строительство газопровода «Северный поток-2» – опасается американских санкций

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток-2», объявила о приостановке работ из-за угрозы американских санкций.

Об этом сообщает «Левый берег».

«В ожидании вступления в силу Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США компания Allseas приостановила работу по прокладке газопровода «Северный поток-2». Allseas будет действовать в соответствии с законом и ожидает от властей США разъяснения нормативного, технического и экологического характера», - говорится на сайте компании.

Напомним, 17 декабря Сенат США принял билль о защите энергетической безопасности Европы путем введения санкций, связанных с российскими газопроводами «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Он был одобрен в пакете с оборонным бюджетом на следующий год.

В соответствии с ним Госдепартамент должен разработать полный список компаний-фигурантов строительства. Итогом станет ограничение их операций в США, что автоматически усложняет работу в сфере глобальных долларовых расчетов.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тысяч км, пропускная способность – 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями – Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.