«Мой сарказм был направлен в сторону СССР»: Депутат Николаевского облсовета Чмырь прокомментировал свои высказывания об афганцах

Депутат Николаевского областного совета Сергей Чмырь заявил, что плохо высказался не о воинах-афганцах, а о Советском Союзе, который отправлял их на войну.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Ранее издание Новости-N сообщило, что во время обсуждения вопроса о выделении финансовой помощи воинам-афганцам Сергей Чмырь заявил: «Мы убийцам будем платить? А теперь они нас убивают!».

У себя на Facebook депутат заявил, что уважает воинов-афганцев, а «свой сарказм» направил в сторону СССР – страны, которая посылала их на войну.

«В минувшую пятницу на заседании постоянной депутатской комиссии мой сарказм был направлен в сторону Советского государства, которое на бумаге было очень «миролюбивым», и в то же время отправляло своих сыновей погибать ни за что. Я тоже служил в рядах советской армии, уважаю воинов-афганцев. Откровенно говоря, был очень удивлен обвинениями в мой адрес в одном из интернет-издании», - написал Чмырь.

Депутат попросил не использовать его в политических разборках и добавил, что сам проголосовал за выделение средств для воинов-афганцев.