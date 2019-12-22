«Мой сарказм был направлен в сторону СССР»: Депутат Николаевского облсовета Чмырь прокомментировал свои высказывания об афганцах

Депутат Николаевского областного совета Сергей Чмырь заявил, что плохо высказался не о воинах-афганцах, а о Советском Союзе, который отправлял их на войну.
Об этом он написал у себя на странице в Facebook.
Ранее издание Новости-N сообщило, что во время обсуждения вопроса о выделении финансовой помощи воинам-афганцам Сергей Чмырь заявил: «Мы убийцам будем платить? А теперь они нас убивают!».
У себя на Facebook депутат заявил, что уважает воинов-афганцев, а «свой сарказм» направил в сторону СССР – страны, которая посылала их на войну.
«В минувшую пятницу на заседании постоянной депутатской комиссии мой сарказм был направлен в сторону Советского государства, которое на бумаге было очень «миролюбивым», и в то же время отправляло своих сыновей погибать ни за что. Я тоже служил в рядах советской армии, уважаю воинов-афганцев. Откровенно говоря, был очень удивлен обвинениями в мой адрес в одном из интернет-издании», - написал Чмырь.
Депутат попросил не использовать его в политических разборках и добавил, что сам проголосовал за выделение средств для воинов-афганцев.
«Ребята, не надо меня использовать в своих политических разборках. Считаю себя патриотом, люблю Украину - соборную, независимую Государство и с уважением отношусь к тем согражданам, кто отдал свой долг несуществующему сегодня, тоталитарному государству, в котором мы все тогда жили. Время, как говорится, не выбирают. Как депутат Николаевского облсовета, я тоже выполнил свой долг: поддержал выделение средств для воинов-афганцев и для тех бойцов, кто участвует в АТО. Слава Украине!» – добавил Чмырь.