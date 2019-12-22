Зеленский подписал закон о помощниках депутатов – они не могут занимать любые оплачиваемые должности или заниматься предпринимательством

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросу совместительства работников патронатной службы Верховной Рады Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ вносит изменения в статьи №№25 и 36 закона о противодействии коррупции, согласно которым помощники-консультанты нардепов исключаются из списков должностей, на которые распространяется антикоррупционное законодательство в части совмещения работы.

На них также не распространяется требование антикоррупционного законодательства относительно передачи другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Данное положение также распространяется на работников секретариатов спикера Верховной Рады, его первого заместителя и заместителя, сотрудников секретариатов депутатских фракций и групп.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура призвали Президента Украины Владимира Зеленского наложить вето на принятый законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.