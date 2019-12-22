Россия с Беларусью не смогли договориться о налогах, нефти и газе в рамках вопроса об углублении интеграции

Финальные договорённости об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов – о налогах, нефти и газе.

Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров президентов двух стран, пишет «Радио Свобода».

В чём суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.

По словам российского министра, со времён последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать «дорожную карту».

Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о «колоссальном прогрессе» в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали.

Напомним, Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей в Сочи 7 декабря встрече, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции.