Россия и Украина в последний момент договорились о транзите газа на пять лет. Разбираемся, кто от этого больше выиграл, а кто проиграл

Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа через украинскую территорию. Действующий договор истекает 31 декабря, и, если бы новый не был подписан, то со следующего года «Газпром» мог прекратить поставки газа европейским потребителям через Украину. Новость о соглашении появилась почти одновременно с введением американских санкций против строителей газопровода «Северный поток-2», из-за которых работы над ним уже приостановлены. Возможно, это стало одним из решающих факторов для достижения договоренностей. Текста соглашения пока нет, но участники переговоров уже рассказали о его условиях. «Медуза» попыталась разобраться, кому эти условия выгоднее.

Сроки соглашения, объемы поставок и цена

Чего добивалась Россия. «Газпром» хотел заключения краткосрочного соглашения на один год или продления на такой же срок действующего договора, заключенного в 2009 году. Позиция российской компании объяснялась желанием развязать себе руки после запуска трубопровода «Северный поток-2», по которому значительные объемы газа из России будут поступать напрямую в Европу по дну Балтийского моря. В таком случае необходимость в украинской газотранспортной системе для РФ резко снизилась бы, и уже в конце 2020 года российский монополист мог бы диктовать Украине куда более жесткие условия.

Чего добивалась Украина. Для Украины было крайне важно добиться долгосрочного контракта — желательно, на десять лет. В таком случае она обезопасила бы себя от рисков, связанных с вводом в действие альтернативного маршрута российского газа. Украина добивалась транзита 65 миллиардов кубометров в год (в нынешнем году через ее территорию прошло почти 90 миллиардов, и в последние годы эта цифра растет).

Что получилось. Новое соглашение заключено на пять лет. По оценке исполнительного директора «Нафтогаза» Украины Юрия Витренко, это «сложный компромисс». Такой же компромисс достигнут и по объемам гарантированных поставок: 65 миллиардов кубометров в первый год и 40 в последующие. До сих пор неизвестно, каков будет транзитный тариф — украинские власти только сказали, что он будет выше нынешнего.

Этот компромисс выгоден, скорее, российской стороне: объем транзита оказался меньше, а срок договора — короче, чем настаивала Украина. При этом не факт, что «Северный поток-2» сможет заработать на полную мощность до конца 2020 года из-за американских санкций. С учетом этого при заключении годового контракта «Газпром» рисковал бы репутацией надежного поставщика и через год был бы вынужден снова вступить в переговоры с Украиной. Благодаря пятилетнему контракту он защитил свои рыночные позиции и выиграл время на разрешение споров по «Северному потоку». При этом Украине, с большой долей вероятности, через пять лет все равно придется договариваться с «Газпромом», так как появление альтернативных источников сырья пока не предвидится.

Судебные тяжбы

Чего добивалась Россия. Одним из принципиальных условий нового соглашения, о которых не раз говорили представители России, включая Владимира Путина, был отказ Украины от судебных претензий к «Газпрому». Речь о нескольких исках в Стокгольмский арбитраж, которые подали друг к другу «Газпром» и «Нафтогаз». Одну тяжбу Украина уже выиграла: судьи посчитали, что объемы транзитных поставок были ниже оговоренных. «Газпром» обязали заплатить около трех миллиардов долларов (примерно такую же сумму российская компания платит в год за транзит газа) под угрозой ареста счетов и собственности. Общий объем украинских исков к «Газпрому» составляет около 12 миллиардов долларов.

Чего добивалась Украина. Украинские власти требовали выплаты компенсации по уже выигранному иску и заявляли, что не собираются отказываться от новых. Чуть ли не единственный компромисс, на который были согласны в Киеве, — это выплата «Газпромом» причитающейся суммы непосредственно газом.

Что получилось. «Газпром» обязался до конца года выплатить те три миллиарда долларов, которые Украина уже выиграла. В свою очередь, украинская сторона отзовет оставшиеся иски и не будет подавать новые. С одной стороны, это может показаться победой «Газпрома», который за чувствительную, но реалистичную сумму закрывает для себя эту страницу истории отношений с Украиной. С другой, даже победа в арбитраже не гарантировала, что Киеву удастся получить деньги: для этого за ними пришлось бы долго и трудно «охотиться» по всей Европе, добиваясь наложения ограничений на «Газпром». А так Украина получит деньги здесь и сейчас, а также гарантию новых доходов на пять лет вперед.

Прямые поставки

Чего добивалась Россия. «Газпром» и российские политические лидеры предлагали Украине возобновить прямые закупки газа у России, которые были прекращены еще в 2015 году. Сейчас газ на Украину поступает по так называемой «реверсивной» схеме: Киев перекупает сырье у европейских стран, которые до этого закупили газ у «Газпрома». Российская сторона утверждала, что в случае возобновления прямых поставок цена на газ для украинских потребителей может снизиться на 20%.

Чего добивалась Украина. Представители Украины до последнего времени не комментировали возможность возобновления прямых поставок, а украинская оппозиция, в том числе экс-президент Петр Порошенко, призывали Владимира Зеленского ни в коем случае этого не делать. Они объясняли это тем, что Украина, хоть по-прежнему и закупает газ российского происхождения, но ведет бизнес с европейскими странами и не зависит от политических рисков.

Что получилось. Это, пожалуй, самый интригующий момент в соглашении. С одной стороны, о возобновлении закупок прямо, судя по всему, не говорится. Но, с другой, уже оговорена формула, по которой будет определяться цена на газ, если закупки возобновятся. Кроме того, стало известно, что пять украинских компаний собираются закупать газ у «Газпрома» напрямую. Судя по всему, стороны близки к тому, чтобы восстановить полномасштабные поставки уже в ближайшее время. За этим должно последовать снижение цены на газ для украинских потребителей, но также, очевидно, и очередные нападки на Зеленского со стороны его политических противников.

Почему стороны пошли на компромисс?

Украина. По утверждению правительства Украины, страна накопила достаточно резервов для того, чтобы пережить грядущий отопительный сезон. К тому же реверсивная схема закупок газа перекладывает ответственность за все проблемы с поставками сырья на конечных европейских продавцов. В этом смысле Киев почти ничем не рисковал бы, если бы 1 января 2020 года «Газпром» прекратил транзит. Почти ничем — кроме денег, а точнее, более чем 5% доходов бюджета. Именно поэтому заключение соглашения для нее было также важно. Если Украина возобновит еще и прямые закупки, это может несколько снизить социальную напряженность в стране (а уменьшение тарифов, судя по предвыборным опросам, волновало украинцев даже больше, чем достижение мира в Донбассе), но сильнее привяжет нынешнюю власть к России. Что окажется важнее в долгосрочной перспективе, неизвестно.

Россия. Запуск «Северного потока-2», изначально намеченный на конец 2019 года, и так откладывался, а из-за новых американских санкций он переносится на неопределенный срок. Европейские страны также настаивали на том, чтобы Россия сохранила транзит через Украину — в соответствии с европейским антимонопольным законодательством. Наконец, некоторые эксперты сомневаются, что «Северный поток-2», даже полностью готовый к эксплуатации, может компенсировать поставки газа через территорию Украины, особенно в пиковые моменты года, когда спрос на топливо возрастает. Сам Владимир Путин говорил, что РФ никогда не собиралась отказываться от транзита полностью. Все это могло заставить Россию пойти на соглашение — но, возможно, самую большую роль сыграла именно перспектива возобновления прямых продаж.

Источник: Meduza