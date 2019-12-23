В «Слуге народа» заявили, что их политсила взяла каждый третий мандат на выборах в ОТГ

Политическая партия «Слуга народа» сообщила об успехе по результатам выборов в ОТГ и отмечает, что каждый третий мандат взяла их политсила.

Об этом говорится на странице политсилы в Facebook

«Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!», - говорится в сообщении.

Отметим, 22 декабря в 23 областях Украины состоялись первые местные выборы в 86 новосозданных объединенных территориальных громадах. Члены громад выбирали депутатов городских, сельских и поселковых советов, а также городских, сельских и поселковых голов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о децентрализации, который вносит изменения в Закон Украины – вместо губернаторов назначаются префекты, а сами обл- и райгосадминистрации должны быть ликвидированы до 1 марта 2021 года.