Украинцы назвали Зеленского политиком года, а главным событием считают обмен пленными, - опрос

Украинцы считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года, а событием года - освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных в России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что большинство опрошенных (47%) считают Зеленского политиком 2019 года в Украине.

«В отношении Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлии Тимошенко «да» говорили по 8-10% опрошенных, в отношении Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана - по 5-7%», - констатируют социологи.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения. Зато Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители юга и востока, Тимошенко - центра и запада, Порошенко - запада.

Кроме того, согласно результатам опроса, событиями года украинцы считают освобождение украинских военнопленных моряков и других политических заключенных (48%), а также выборы президента Украины (44%).

Также каждый пятый считает событием года возобновление переговоров относительно ситуации на Донбассе в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция). 15% - выборы в Верховную Раду, 13% - выход сборной Украины по футболу в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, каждый десятый - укрепление курса гривни.

Опрос проводился в течение 13-17 декабря 2019 года среди населения Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, согласно данным ОО «Центр аналитических исследований», большинство жителей Николаева доверяют Президенту Украины Владимиру Зеленскому и довольны результатами его работы.