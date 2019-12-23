Вице-губернатор Николаевщины не знает, сколько денег заложено в бюджет-2020 на пожарную безопасность в школах: «Это внутренние расходы»

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич не знает, сколько денег будет выделено школам и детским садикам на установку систем пожарной безопасности.

Об этом идет речь в интервью «Преступности.НЕТ».

На вопрос о том, сколько средств в бюджете Николаевской области на 2020 год заложено на установку систем пожарной безопасности, Татьяна Стахевич ответила, что это внутренние расходы.

— Это внутренние расходы, которые уже внутри у каждого распорядителя. (…) А главный распорядитель – это департамент образования, а дальше распорядители низшего уровня – школы, детские садики и больницы, - сказала Татьяна Стахевич.

При этом, заместительница главы ОГА не смогла ответить на вопрос, ставилась ли установка систем пожарной безопасности, как первоочередной приоритет, отметив, что сейчас решается вопрос столовых в учебных заведениях.

— Это всем ставится, как приоритет, о том, что, я опять таки говорю, всем главным распорядителям пересмотреть все расходы на соответствие нормам действующего законодательства. Сегодня речь идет, и Кабинет министров поднимает этот вопрос, и мы ставим вопрос о столовых. Какие сегодня в школах столовые, отвечают ли они, сегодня делается анализ, и вы знаете, что супруга Президента как раз занимается этим вопросом, в первую очередь, это питание детей в школах. Мы проанализировали состояние столовых в регионе и приоритетно сейчас будет идти помощь туда, где совсем в плохом состоянии столовые, потому что есть места, где вообще нет горячего питания, к сожалению, это Ольшанская школа, мы об этом знаем, - сказала Стахевич.

На уточняющий вопрос о том, ставился ли все же приоритет перед управлением образования об установке систем пожарной безопасности, Стахевич ответила, что и этот приоритет «в том числе» был.

— В том числе, и пожарную безопасность, питание, состояние помещений в целом, там, где учатся дети или там где лечатся граждане, в целом по каждой сфере. Это приоритетные вопросы в первую очередь, - добавила Стахевич.

Напомним, ранее руководство Николаевской областной государственной администрации рассказало, чем проект бюджета Николаевской области на 2020 год лучше, чем на 2019-й.

Также напомним, как 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация.

По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности») Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения пожара: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. 10 декабря директору колледжа Любви Кочерге объявили о подозрении в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УКУ).

11 декабря Киевский райсуд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

По факту пожара в одесском колледже экономики открыто еще одно уголовное производство – по факту халатности проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. 13 декабря теруправление ГБР в Николаеве и сотрудники СБУ провели выемку документов в ГУ ГСЧС Одесчины.

Согласно выводам правительственной комиссии, по основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

Еще напомним, как 15 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел пожар. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

Отметим, что в августе 2019 года в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области сообщили, что на Николаевщине руководители учебных заведений уклоняются от исправления недостатков в пожарной безопасности, на которые им указали спасатели.