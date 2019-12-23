Президент назначил на Николаевщине четырех судей

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник , 23 декабря, назначил четырех судей в Николаевской области.

Об этом свидетельствует соответствующий указ Главы государства №936/2019

В Николаеве в Заводский райсуд города Президент назначил Алену Темникову, а в Ленинский – Вячеслава Кокорева.

Также Зеленский назначил судьей Николаевского районного суда Николаевской области Наталью Шаронову и Первомайского горрайонного суда области Оксану Хемич.

Отметим, что ранее они уже были судьями в этих же судах, но ждали указа о продлении полномочий после окончания пятилетнего срока.

Напомним, что 12 декабря Президент назначил судей в Березнеговатский, Веселиновский, Врадиевский, Вознесенский и Корабельный райсуды.