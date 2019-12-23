Николаевского нардепа включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю

Игорь Копытин Николаевский нардеп от «Слуги народа» Игорь Копытин вошел в состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №939/2019.

Копытина включили в комиссию как председателя подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации. Этот подкомитет входит в комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также в состав комиссии вошли:

Александр Полищук – заместитель министра обороны Украины, председатель комиссии; Егор Божок – заместитель министра иностранных дел Украины, заместитель председателя комиссии; Айварас Абромавичус – генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром»; Андрей Алексеенко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины; Иван Апаршин – генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса Президента Украины; Руслан Баранецкий – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Василий Бурба – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины; Александр Голуб – первый заместитель председателя Государственного космического агентства Украины; Сергей Дидинский – и.о. руководителя Службы по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарь комиссии; Светлана Панаиотиди – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; Анатолий Петренко – заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции; Александр Шайтан – временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля Украины.

Напомним, что ранее экс-сотрудник николаевской «Зори» стал замглавы «Укроборонпрома» по судостроению.