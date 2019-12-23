Вакарчук выступил с концертом в Минске на корпоративе компании «Wargaming»

Народный депутат Украины, глава партии «Голос» Святослав Вакарчук выступил на новогоднем корпоративе в Минске у компании «Wargaming». Они известны своим детищем, компьютерной игрой «World of Tanks».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Telegram-канал «Храбрые яйца» сообщает, что якобы гонорар Вакарчука составил около 100 тысяч евро.

«Обязательным условием в райдере было – полный запрет фото и видеосъемки во время концерта, дабы Вакарчука не «тролили» под куполом Верховной Рады», - сообщает телеграм-канал.

В партии Вакарчука подтвердили, что их лидер продолжает выступать. Также подчеркнули, что за творчеством Святослава лучше следить на его официальной странице в соцсети. Более того, в обращении сообщили, что всю прошлую неделю лидер партии и музыкальной группы работал в парламенте. В партии опровергли сообщения, что Вакарчук выступал в Лондоне – ранее появилась информация, что певец мог выступать на дне рождения у «неофициального мэра» Одессы Галантерника.