«19 декабря были обыски на предприятии», – депутат Кормышкин заявил о давлении губернатора Николаевщины Стадника

Юрий Кормышкин Глава фракции «Наш край» в Николаевском облсовете и генеральный директор группы компаний ПАЕК Юрий Кормышкин заявил о давлении главы ОГА Александра Стадника на депутатов облсовета и непосредственно на него.

По словам Кормышкина, 19 декабря на его предприятии были проведены обыски, за которыми, возможно, стоит губернатор области.

– Ну, у одного нашего депутата месяц назад, у меня на День Святого Николая приехали гости-одесситы, – рассказал Кормышкин.

Кроме этого, по словам депутата, Александр Стадник оказывал давления на главу Веснянской ОТГ Леонида Мухарского.

– Насколько я знаю, сегодня Веснянская громада прислала заявление областному совету, чтобы рассмотрели о давлении губернатора на ОТГ и ему вызвали недоверие. Даже уже главы ОТГ приезжают и это просят, – говорит Кормышкин.

Напомним, ранее Кормышкин высказал мнение, что местное самоуправление должно быть сильным и действовать в интересах родного края и контролировать работу ОГА.