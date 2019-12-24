В Киеве пьяная пенсионерка на «Mitsubishi» въехала в «маршрутку» – пострадали семь человек

В Киеве ночью 23 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате чего пострадали семь пассажиров общественного транспорта.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

Сообщение о ДТП в Днепровском районе столицы в дежурную часть поступило в 21:30. Предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля «Mitsubishi» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом.

В результате семь пассажиров общественного транспорта получили различные травмы, из которых пятеро госпитализированы в больницу.

Согласно проведенному тесту, 67-летняя женщина-водитель легковушки находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий и судебных экспертиз.

После получения информации от медицинских работников по степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в России пьяный сын генерала устроил ДТП, в котором пострадали девять школьников и погибла учительница.