Правительство инициировало ужесточение оборота электронных сигарет

Кабинет министров Украины инициировал изменения в законодательстве, которые ужесточают правила оборота электронных сигарет.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно с предложенными изменениями, электронные сигареты и новые табачные изделия для нагревания приравниваются к другим табачным изделиям.

«Оборот таких сигарет должен регулироваться согласно с законодательством Украины. Распространяем на электронные сигареты и новые табачные изделия ограничения относительно рекламы. Инициируем запрет на курение таких сигарет в общественных местах», – пояснил Гончарук.

Гончарук отметил, что подобные меры являются европейской практикой в сфере регулирования оборота табачных изделий.

Напомним, что ранее Минздрав Украины предлагал запретить продажу табака с вкусовыми добавками и «тяжелых» сигарет.