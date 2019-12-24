Старая гвардия, радость «Нашего края» и частый гость московских эфиров – как прошли выборы в ОТГ на Николаевщине

22 декабря по всей Украине прошли выборы в объединенные территориальные общины. Казалось бы, после сокрушительной победы на парламентских выборах «слуг», многие из которых так и остались для своих избирателей неизвестными, инерция захватит и эти выборы, но этого не случилось.

По всей Украине президентская партия «Слуга народа» взяла 33% мандатов. Учитывая предыдущие громкие победы, цифра, скажем так, не внушает. В нашей области «слуги» так и не смогли пробиться в Веснянскую и Мешково-Погореловскую громады, где проходили выборы глав. Жители области, вопреки своим предпочтениям на выборах в Верховную Раду, на этот раз выбрали «старую гвардию», а именно тех, кого хорошо знают.

Главой Веснянской ОТГ стал Леонид Мухарский. Этой же громадой Мухарский руководит с 2016 года, до этого занимая должность главы Кривобалковского сельского совета. Теперь же эту должность занимает его брат Федор Мухарский. А еще один брат – Игорь является заместителем главы Николаевского райсовета. Целая династия обосновалась в Николаевском районе и, судя по всему, неплохо воспринимается громадой.

Алексей Желницкий три брата

Поэтому победа Леонида Мухарского на выборах была неудивительной. Удивительным было участие некоего Алексея Желницкого от партии «Слуга народа». Почему удивительным? Потому что о нем толком никто не знал. Да, это не помешало многим членам сегодняшнего Парламента победить, но благодарить за свою победу они могли исключительно рейтинг Президента Владимира Зеленского. Но исключительно на рейтинг рассчитывать нельзя.

При этом, предвыборная кампания Леонида Мухарского прошла не гладко. В ноябре он заявил, что губернатор Стадник ему угрожал. Что именно сказал новоназначенный глава ОГА, Мухарский не отметил, но предложил «не угрожать, а осуществить задуманное».

А буквально за пару дней до выборов Леониду Мухарскому пришлось оправдываться за листовки с его именем от партии «Европейская солидарность» (при чем, сверху на листовке было написано «Блок Петра Порошенко»).

Тем не менее, победа оказалась разгромной – опытный глава ОТГ победил «слугу» со счетом 1096 голосов против 203. При этом, явка в Весняном ОТГ, как для предновогодних праздников, была достаточно активной – 50,5%. Для сравнения, во время парламентских выборов явка по Николаеву составила 48,3%.

Глава Мешкого-Погореловского сельсовета Андрей Ботанин занял свою должность относительно недавно, но уже запомнился людям до такой степени, что за него проголосовали на выборах и теперь Ботанин – глава Мешково-Погореловской ОТГ. Его оппонентом был опять же мало кому известный Игорь Бурда, который шел на выборы под флагом «слуг». 1579 голосов против 84. С таким счетом Ботанин победил Бурду.

Игорь Бурда Андрей Ботанин

Не хочется вдаваться в подробности предвыборных программ «слуг», в которых есть потрясающие по своей несуразности пункты, хочется отметить другое. По словам собеседника из центрального штаба партии «Слуга народа», провести выборы в Николаевской области поручили двум нардепам – Александру Гайду и Александру Пасечному. Полный и позорный провал «слуг» показал, что в области на сегодняшний день нет ни штаба, ни представителей, ни какой-либо устойчивой конструкции партии. Ни-че-го. Партстроительство на Николаевщине не проводилось от слова «совсем» ни нардепами, ни губернатором, как представителем Президента, ни центральным органом.

Проигрыш «слуг» очень обрадовал членов партии «Наш край». Глава областной организации партии Юрий Кормышкин написал у себя на Facebook по этому поводу много хвалебных постов.

Отдельную публикацию он посвятил представителям «Слуги народа».

«Местные выборы - это не президентская кампания. Здесь люди всех видят и знают, и спросят, если что-то пойдет не так. Учитесь работать. Время спуститься на землю», - отметил Кормышкин.

По информации того же «Нашего края», в Николаевской области они получили 39% поддержки, а «слуги» - 37%. Небольшой отрыв, чтоб говорить о разгромной победе.

При этом, если уж говорить о предпочтениях избирателей, говорить о выборе, о том, что люди лучше знают, что им нужно и голосуют за тех, кто действительно что-то делает, вся эта сказочная схема разбивается об одну победу – победу экс-вице мэра Очакова Гордея Белова. Этот одиозный политик прославился тем, что в свое время активно посещал эфиры пропагандистских россСМИ.

Наши восточные соседы – большие любители снимать передачи, в которых учат нас –украинцев, жить, журят за то, что отвернулись от «старшего брата», сыплют фейками и прокурорским голосом ведущей Ольги Скабеевой выставляют нас, скажем так, в нелицеприятном свете. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтоб проследить за одной нехитрой схемой – в передачах на россТВ всегда есть «эксперт» со стороны Украины и это обычно человек, который ложится посреди студии, а российские умы и Скабеева заклевывают его до основания. Когда жители области увидели Гордея Белова в студии программы «60 минут», возмущению многих не было предела.

И как бы потом Белов не оправдывался, какие бы песни не записывал, репутация украинского «эксперта» в эфире пропагантистских российских программ прочно за ним закрепилась. Именно так, наверное, думали те, кто имел счастье наблюдать за его политической карьерой. Ровно до тех пор, пока в один солнечный день, 22 декабря, Белов не получил мандат в Дорошевской ОТГ. При этом, в комментарии «Преступности.НЕТ» новоявленный депутат отметил, что даже не знал, как зовут главу громады, в состав которой он прошел и, конечно же, собирается трудиться в поте лица на благо общества.

Можно сказать, что это была демо-версия выборов. Масштабные выборы в ОТГ ожидают нас уже через год, после окончания последнего этапа децентрализации. Но уже по этому примеру можно сделать вывод, что на этот раз «слугам» придется постараться, потому что «зробити їх разом» запросто так уже не получится. Отсутствие структуры на местах, отсутствие ступенчатой предвыборной кампании, элементарной узнаваемости (собственной, а не президентской) уже видно и дальше будет только виднее.