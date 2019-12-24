В Киеве при участии Президента Зеленского проходит Совет развития громад – от Николаева поехал мэр Сенкевич ОНЛАЙН

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Во вторник, 24 декабря, в Киеве проходит Совет развития громад и территорий, в котором принимают участие представители со всех областей Украины, а также Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук.

Трансляция мероприятия ведется на Facebook-странице Офиса президента.

Стоит отметить, что участие в Совете принимает Николаевский городской голова Александр Сенкевич. Глава ОГА Александр Стадник, тем временем, принимает участие в сессии облсовета, где обсуждается проект бюджета области на 2020 год.

Среди прочих рассматривается и вопрос тарифов на тепло.  

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Julia Davudenko

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