После введения рынка стоимость аренды земли постепенно возрастет, - министр экономики Милованов

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства считают, что после открытия рынка земель сельскохозяйственного назначения, которое запланировано на октябрь 2020 года, стоимость аренды сельхозугодий будет расти.

Об этом сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов в интервью «РБК-Украина».

«Я уверен, что вырастет. Не скоро, но постепенно будет расти. Дополнительные новые люди, возможно, придут на рынок, но это не будет взрыв спроса. Кто хотел, уже купил землю через долгосрочную аренду. Для большего спроса мы могли только добавить иностранцев, которые хотят инвестировать, а не обрабатывать», — сообщил Милованов.

По его словам, стоимость аренды земли должна расти из-за того, что будет расти производительность земли. Так, в правительстве считают, что производительность площади сельскохозяйственной земли должна вырасти после введения рынка. Соответственно, будут расти и доходы фермеров.

Как известно, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных. После этого парламентская фракция партии «Батькивщина» перешла в оппозицию. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. При этом, по словам президента Украины, решение о том, открывать ли рынок земли для иностранцев, примут украинцы на референдуме.

Также Владимир Зеленский заявил, что политсила Юлии Тимошенко ушла в оппозицию после того, как ей отказали в назначении на «сладкие» должности ее людей.

В частности, в Николаеве замминистра экономики обсудил с аграриями рынок земли – к единому мнению не пришли, но предложения озвучили.

Напомним, возле здания Верховной Рады 17 декабря прошел митинг, на котором выступали за отмену рынка земли. В ходе протеста произошли стычки между полицейскими и протестующими.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что в рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тысяч гектар.