Россия каждый год «завинчивает гайки» и прессует Беларусь, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил мнение, что Россия ежегодно «завинчивает гайки» и прессует Беларусь.

Об этом он заявил в интервью радиостанции Эхо Москвы.

- Если Россия будет нас прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее. И каждый год под новый год это происходит, и все будут постоянно говорить, что «мы у вас нахлебники», мы – «гиря на ногах», то мы скажем - спасибо, не надо, - заявил Лукашенко.

- Если Беларусь вообще отвернется от России, и будет проводить не то, что самостоятельную политику, это будет сложно сделать, но если она отвернется, будет понятно, куда она отвернется- резюмировал он.

Напомним, ранее Россия с Беларусью не смогли договориться о налогах, нефти и газе в рамках вопроса об углублении интеграции.