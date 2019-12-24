Лукашенко в ответ на обвинения заявил, что никогда не давал команду убивать оппозиционных политиков

Президент Беларуси Александр Лукашенко отверг обвинения в том, что в 1990-х он поручил спецназу ликвидировать деятелей оппозиции.

Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Александр Лукашенко поручил Следственному комитету провести проверку в связи с информацией, обнародованной в интервью Юрием Гаравским. Последний называет себя бывшим бойцом специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск белорусского МВД. Он рассказал, что в 1999 году по приказу основателя СОБРа подполковника Дмитрия Павличенко участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков, добивавшихся отставки Лукашенко.

Экс-боец СОБРа сейчас находится в одной из европейских стран, власти которой рассматривают его прошение об убежище. По словам Гаравского, он по приказу вместе с сослуживцами похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию.

- Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила, - заявил Александр Лукашенко, назвав интервью Гаравского «куском вброса».

По словам Лукашенко, он потребовал «немедленно запросить в Следственном комитете информацию», поскольку «уголовное дело же существует».

- Пусть он (Гаравский) приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? - отметил Лукашенко. - Немедленно, говорю, запросите, если не ответят, мы его объявим в розыск.

Говоря о громких исчезновениях политиков в 1999 году, Александр Лукашенко заявил, что «никто сверху, кроме президента, в таких случаях не может дать команду», и подчеркнул, что «никогда в жизни не давал и давать» её не будет.

Глава государства напомнил и об операторе белорусского корпункта ОРТ Дмитрии Завадском, пропавшем 7 июля 2000 года. По мнению Лукашенко, тот «погиб из-за Чечни» и Павла Шеремета.

- Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь, - добавил он.

Бывший коллега Завадского, тележурналист Павел Шеремет ранее высказывал мнение, что к убийству Завадского причастны члены группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков. Комментируя исчезновение Юрия Захаренко, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что экс-министра внутренних дел Беларуси якобы видели в Германии «лет семь или восемь назад». По словам Лукашенко, он даже обращался в ФРГ с соответствующим запросом, но «до сих пор» не получил ответ. Отвечая на вопрос, зачем экс-бойцу СОБРа надо было выступать с подобными разоблачениями, белорусский президент назвал их провокацией и пояснил:

- А я вам отвечу: завтра президентские выборы.

Шестые очередные выборы президента Беларуси ожидаются не позже 30 августа 2020 года. В середине ноября Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года, уже заявил о намерении баллотироваться.

В свою очередь подполковник Дмитрий Павличенко отрицает причастность СОБРа к до сих пор не раскрытым исчезновениям. В ответ на признания Гаравского он заявил, что в 1999 году тот не служил, а отбывал наказание за вымогательство, и обвинил его в пьянстве. Чуть позже Павличенко сказал, что все перепутал и вообще не помнит такого бойца.