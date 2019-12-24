Николаевский нардеп Арахамия стал секретарем Национального инвестиционного совета Украины

Николаевского нардепа, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №950/2019.

Кроме того, в состав совета включили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чья жена является дочкой покойного мэра Николаева Владимира Чайки. Состав совета выглядит следующим образом:

- Давид Арахамия; - Алексей Гончарук – премьер-министр Украины; - Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса Президента Украины; - Юлия Кузнецова – заместительница руководителя Офиса Президента Украины, заместительница секретаря совета; - Денис Малюська – министр юстиции Украины;

- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины; - Ким Янг-Санг – президент и генеральный директор компании «POSCO International Corp.» (Республика Корея, по согласованию). - Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины; - Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины; - Бесик Сихарулидзе – советник секретаря совета (по согласованию).

Из состава Национального инвестиционного совета вывели экс-премьер-министра Гройсмана, министров Кубива и Петренко, а также действующего главу МИД Пристайко.

Напомним, что ранее николаевского нардепа Игоря Копытина включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.