Николаевский нардеп Арахамия стал секретарем Национального инвестиционного совета Украины

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Николаевского нардепа, главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Национального инвестиционного совета.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №950/2019.

Кроме того, в состав совета включили спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чья жена является дочкой покойного мэра Николаева Владимира Чайки. Состав совета выглядит следующим образом:

- Давид Арахамия;

- Алексей Гончарук – премьер-министр Украины;

- Игорь Жовква – заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

- Юлия Кузнецова – заместительница руководителя Офиса Президента Украины, заместительница секретаря совета;

- Денис Малюська – министр юстиции Украины;

- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

- Ким Янг-Санг – президент и генеральный директор компании «POSCO International Corp.» (Республика Корея, по согласованию).

- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

- Бесик Сихарулидзе – советник секретаря совета (по согласованию).

Из состава Национального инвестиционного совета вывели экс-премьер-министра Гройсмана, министров Кубива и Петренко, а также действующего главу МИД Пристайко.

Напомним, что ранее николаевского нардепа Игоря Копытина включили в комиссию по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.

Вадим Богданов

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