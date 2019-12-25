Игорный бизнес. Перезагрузка. Почем Зе-власть продаст «билеты на вход». И главное - кому

На рынке игорного бизнеса назревает передел. Попасть на него смогут только избранные богатые компании
После неудачной попытки на прошлой неделе проголосовать за законопроект 2285-д (инициатор - Александр Дубинский) по легализации игорного бизнеса, правящая партия Слуга народа пошла на второй круг. И вот уже в лице нового незапятнанного оратора Дарьи Володиной представила новый законопроект на рабочей группе при профильном комитете. Володина - из той группы “зеленых” депутатов, которые воздержались на голосовании в прошлый четверг.
Легенда в кулуарах гласит следующее: Владимир Зеленский был очень зол, что его партия провалила легализацию казино. И вызвал воздержавшихся к себе на ковер - поговорить. И вот... в налоговом комитете новый текст на рассмотрении.
Что почем?
Главным условием новой инициативы можно назвать принцип входного билета. То есть участники рынка только раз платят за лицензию и больше не совершают никаких налоговых отчислений. Это в принципе перекликается с предыдущей идеей Дубинского, который тоже считает, что эффективно контролировать обороты денег на рынке невозможно. По его мнению, лучше так: заплатил раз и работаешь.
“По мне, надежды, что мы сможем как-то налогами наполнить бюджет и догонять бизнес в этом плане - утопия. По моему мнению, фиксированные платежи в виде лицензии понятны и для рынка, и для государства”, - отмечает Дарья Володина.
Входной билет, как она считает, должен стоить достаточно дорого.
1. Лицензия на казино. Казино может располагаться только в пятизвездочных отелях минимум на 150 номеров в Киеве и 100 номеров в других городах. Выдача лицензии может быть бесплатной, в случае если это большой инвестпроект. Например, от $100 млн.
Базовая стоимость лицензии - за 5 лет выходит 25 млн евро.
По словам Володиной, в Украине только 36 отелей на пять звезд. И не все из них имеют достаточное количество номеров. Поэтому таких лицензий будет всего 10-15.
2. Беттинг или букмекерская деятельность (в том числе онлайн). Количество лицензий - не больше 10. Количество пунктов приема ставок - приблизительно 260. Это с учетом, что один пункт принятия ставок у каждого лицензиата будет находиться в каждом регионе и плюс 2 пункта - в Киеве. Участник аукциона должен иметь уставной фонд не меньше 30 млн грн. Точка приема ставки должна быть не ближе 500 метров от социальной инфраструктуры - школ, университетов, больниц.
Стоимость такой лицензии - 10 млн евро на пять лет
3. Электронные наземные казино - залы игральных автоматов. Запрещать его Дарья полностью не хочет. Ведь, по ее мнению, запрет не работает.
Всего в Украине планируется выдать не более 30 таких лицензий. Количество залов по всей стране в расчете на такую лицензию - 26. То есть в Украине должно быть по итогу не более 780 игровых залов. Сейчас их, по разным оценкам, от 8000 до 40 000.
Размещение в жилых зданиях будет запрещено. Это должно быть отдельное здание, удаленное на 500 метров от социальной инфраструктуры. Для импорта игральных автоматов будет применяться специальная повышенная ставка.
“Если украинские инженеры могут делать автоматы, то почему мы должны их закупать где-то за пределами страны?” - задается вопросом депутат Слуги народа.
Стоимость лицензии на 5 лет - 25 млн евро.
4. Лотерея. По мнению инициатора законопроекта, оператор лотереи должен быть только один - государственный. Но предусмотрено открытие аукциона на трех операторов государственных сублицензий.
Стартовая цена на аукционе - 10 млн евро.
Еще два интересных и важных условия, которые предложила Дарья:
- играть гражданам Украины можно будет только с 21 года;
- реклама азартных игр может быть полностью запрещена.
Депутат Дубинский, законопроект которого, как уже говорилось, не прошел, немного опоздал на рабочую группу. Он с ходу начал с вопросов. Мол, зачем мы все тут собрали отрасль и чем принципиально отличается новый проект от старого. Володина постаралась ему объяснить. Но Дубинский заявлял о новой инициативе исключительно как о попытке затягивания процесса.
Итак, предложенные условия ясны. Теперь очередь за будущими фигурантами рынка. Что они думают и кем они будут?
Казино в отелях. Здесь сразу же выступила с замечаниями представитель туристической ассоциации. По ее мнению, в корне неверно ограничивать количество отелей звездностью или количеством номеров, так как, возможно, захотят у себя установить автоматы гостиницы поскромнее. К тому же туристическое лобби говорит, что в Украину могут заходить иностранные отельные сети. И выделенных квот может не хватить.
Запрет рекламы. Представителей Parimatch на встрече сразу же начал беспокоить вопрос запрета рекламы. И неспроста, так как проект тратит на свое промо огромные деньги. Складывается впечатление, что его маркетинговые бюджеты просто безграничны. Тот же Майк Тайсон в рекламе, которую киевляне, наверное, видели буквально везде, явно не обошелся дешево. В амбассадорах бренда - международный чемпион UFC Конор МакГрегор. Участники рынка между собой перешептываются: якобы годовой бюджет Parimatch на рекламу - в районе $50 млн. Если это действительно так, контора становится одним из крупнейших (если не самым большим) рекламодателем Украины.
Букмекеры в Украине
Вообще через букмекеров в нашей стране проходят просто гигантские суммы денег. В Украине оборот (сумма, которую тратят люди на ставки - Ред.) букмекерского бизнеса составляет больше $1 млрд в месяц. Об этом сказал генеральный директор холдинга Parimatch Сергей Портнов в интервью Youtube-каналу "Точка G//как зарабатывают в IT". При этом, по его словам, доля Parimatch на рынке Украины - около 30%.
Крупнейший конкурент Parimatch в Украине - Favbet (Favorit). Есть также 1XBet и Marathonbet.
Портнов в интервью говорит, что доход Parimatch - около 6% от оборота. Если учесть, что на компанию приходится 30%, то можно предположить, что он составляет около $18 млн. При этом на Украину приходится значимая часть бизнеса. Это может говорить о том, что через Parimatch проходит, вероятно, несколько сотен миллионов долларов в год.
Лотерейщики. Здесь явно нет таких гигантов, как Parimatch. Как заявляет на встрече генеральный директор Украинской Национальной Лотереи (УНЛ) Андрей Бочковский, стоимость лицензии должна соответствовать объемам рынка. По его словам, предложенная стоимость лицензии (250 млн грн) равна половине объема рынка всех бумажных лотерей за 2019 год. Мол, никто не потянет.
Представитель компании Фаворит, сайт которой “от греха подальше” переехал с домена .com.ua на “более безопасный” .com тоже хотел бы, чтобы цена за вход была меньше.
“На сегодня это очень большая сумма. И мы хотели бы участвовать в ее обсуждении”, - подчеркивает он. По его словам, компания готова платить миллион евро в год. Или 5 млн за пять лет.
Казино в отелях. Или кто такой Борис Баум
Темная лошадка на обсуждении рынка казино - Борис Баум. Он ходит на все заседания рабочей группы и называет себя человеком от Офиса президента. Таким себе "смотрящим". На рынке говорят, что во всю историю его втянул глава фракции Слуги Давид Арахамия, лоббист принятия законопроекта по легализации игорного бизнеса.
На рынке ходили слухи, что Баум представляет интересы Михаила Спектора (известен по VS Energy), совладельца столичной гостиницы Premier Palace. Спектор якобы давно ждет легализации казино.
Журналисту Liga.Tech удалось пообщаться с Баумом, по его заявлениям, гражданином Латвии.
- Что вы делаете на этих встречах?
- Хочу, чтобы легализовался этот бизнес.
- Планируете работать потом на этом рынке?
- Я? Я в Юрмале живу.
- Какой тогда у вас здесь интерес?
- У меня пять детей здесь [в Украине] живет”.
- И они занимаются чем-то из этого бизнеса?
- …
- Вас связывают с Давидом Арахамией, говорят, что вы друзья и т.д.
- Я с Давидом Георгиевичем четыре года жил дом в дом, мы воспитывали вместе детей.
- Как вы оказались на этих рабочих группах по игорному бизнесу?
- Интересно мне.
- Вы лоббируете Parimatch?
- Нет. Фаворит - нет. Bet365 - нет. УНЛ - нет. МСЛ - нет. Космолот - нет. Босс - нет.
- А ваш интерес какой?
- Никакой. Просто мне интересно было поработать в процессе. Когда я работал еще давно в группе..., у них было свое казино. Поэтому когда запретили все, они тоже все пострадали. Поэтому мы понимаем, что такое принимать законы и как это все было. Есть опыт.
- Может, вы с кем-то связаны и хотите открыть в Украине казино? Вы или ваши друзья.
- Вы что, про Премьер-Палас спрашиваете?
- Например.
- Они там и так откроют. И господин Юрушев (Леонид, инвестор отелей InterContinental и Fairmont - Ред.), откроет. Может быть, я с ним связан? Я дружу с Лизой (Елизавета Юрушева, управляющая Fairmont Grand Hotel Kyiv - Ред.), и что теперь, связан? И Харьков-Палас тоже когда-то принадлежал Премьер-Груп, но я же никак не связан с этим.
- То есть вы со всеми и не со всеми?
- Я - только с государством, потому что как эксперт я выступил именно по просьбе Офиса президента, независимо.
- По просьбе кого именно? Арахамии, Зеленского?
- Офиса президента. Я официально присутствовал на встречах и экспертных группах от Офиса президента.
И да, еще один слух: Баум - является учредителем кипрской компании First National Lottery, якобы связанной с Первой национальной лотереей в России. Сам Баум говорит, что компания закрыта в 2011 году. Он говорит, что она была пустая: "открылась и закрылась".
Итоги
1. Депутаты Слуги народа рискуют открыть ящик пандоры. Ведь если они оставят только цену за вход на рынок и отменят все налоги, никто уже не будет понимать его обороты. Это просто сказочные условия для серого кэша. Представители компаний М.С.Л. и УНЛ заявляют, что они работают открыто. И Госказначейство видит их потоки. А значит, и контроль уплаты ими налогов реален. Но депутаты отказываются в это верить.
2. На лицо выигрышная ситуация для компаний, которые работают исключительно онлайн, таких как Parimatch, и игроков, присутствующих в украинском интернете неофициально (1XBet). Ведь новый закон ограничит количество наземных игорных залов. Да и порог входа будет очень высокий. Значит, и ставки гипотетически больше будут перетекать в онлайн.
3. В кулуарах игорщики и некоторые депутаты говорят, что с конца недели, пока суть да дело, тысячи украинских игорных залов снова откроют свои двери. Только без вывесок. Так как якобы снова дана команда “отбой” сверху. Но попасть в казино можно будет не всем. На дверях будут стоять охранники и пускать завсегдатаев. Кстати, интересная деталь: оказалось, что 150 закрытых силовиками в ночь с 19 на 20 декабря точек принадлежали только одной компании - М.С.Л. Остальные сети либо не пострадали, любо успели вывести свои компьютеры сами.
4. Принятие нового закона, видимо, таки подвисло на неопределенный срок. Невооруженным взглядом можно заметить что "слуги" между собой пока не договорились.
Стас Юрасов, Евгений Шишацкий. ЛІГА.Tech