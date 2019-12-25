Игорный бизнес. Перезагрузка. Почем Зе-власть продаст «билеты на вход». И главное - кому

На рынке игорного бизнеса назревает передел. Попасть на него смогут только избранные богатые компании

Игорный рынок может уйти в теневые обороты, но с дорогими лицензиями на руках. Рассказываем, как такое возможно.

После неудачной попытки на прошлой неделе проголосовать за законопроект 2285-д (инициатор - Александр Дубинский) по легализации игорного бизнеса, правящая партия Слуга народа пошла на второй круг. И вот уже в лице нового незапятнанного оратора Дарьи Володиной представила новый законопроект на рабочей группе при профильном комитете. Володина - из той группы “зеленых” депутатов, которые воздержались на голосовании в прошлый четверг.

Легенда в кулуарах гласит следующее: Владимир Зеленский был очень зол, что его партия провалила легализацию казино. И вызвал воздержавшихся к себе на ковер - поговорить. И вот... в налоговом комитете новый текст на рассмотрении.

Что почем?

Главным условием новой инициативы можно назвать принцип входного билета. То есть участники рынка только раз платят за лицензию и больше не совершают никаких налоговых отчислений. Это в принципе перекликается с предыдущей идеей Дубинского, который тоже считает, что эффективно контролировать обороты денег на рынке невозможно. По его мнению, лучше так: заплатил раз и работаешь.

“По мне, надежды, что мы сможем как-то налогами наполнить бюджет и догонять бизнес в этом плане - утопия. По моему мнению, фиксированные платежи в виде лицензии понятны и для рынка, и для государства”, - отмечает Дарья Володина.



Входной билет, как она считает, должен стоить достаточно дорого.

1. Лицензия на казино. Казино может располагаться только в пятизвездочных отелях минимум на 150 номеров в Киеве и 100 номеров в других городах. Выдача лицензии может быть бесплатной, в случае если это большой инвестпроект. Например, от $100 млн.

Базовая стоимость лицензии - за 5 лет выходит 25 млн евро.

По словам Володиной, в Украине только 36 отелей на пять звезд. И не все из них имеют достаточное количество номеров. Поэтому таких лицензий будет всего 10-15.

2. Беттинг или букмекерская деятельность (в том числе онлайн). Количество лицензий - не больше 10. Количество пунктов приема ставок - приблизительно 260. Это с учетом, что один пункт принятия ставок у каждого лицензиата будет находиться в каждом регионе и плюс 2 пункта - в Киеве. Участник аукциона должен иметь уставной фонд не меньше 30 млн грн. Точка приема ставки должна быть не ближе 500 метров от социальной инфраструктуры - школ, университетов, больниц.

Стоимость такой лицензии - 10 млн евро на пять лет

3. Электронные наземные казино - залы игральных автоматов. Запрещать его Дарья полностью не хочет. Ведь, по ее мнению, запрет не работает.

Всего в Украине планируется выдать не более 30 таких лицензий. Количество залов по всей стране в расчете на такую лицензию - 26. То есть в Украине должно быть по итогу не более 780 игровых залов. Сейчас их, по разным оценкам, от 8000 до 40 000.

Размещение в жилых зданиях будет запрещено. Это должно быть отдельное здание, удаленное на 500 метров от социальной инфраструктуры. Для импорта игральных автоматов будет применяться специальная повышенная ставка.

“Если украинские инженеры могут делать автоматы, то почему мы должны их закупать где-то за пределами страны?” - задается вопросом депутат Слуги народа.

Стоимость лицензии на 5 лет - 25 млн евро.

4. Лотерея. По мнению инициатора законопроекта, оператор лотереи должен быть только один - государственный. Но предусмотрено открытие аукциона на трех операторов государственных сублицензий.

Стартовая цена на аукционе - 10 млн евро.

Еще два интересных и важных условия, которые предложила Дарья:

- играть гражданам Украины можно будет только с 21 года;

- реклама азартных игр может быть полностью запрещена.

Депутат Дубинский, законопроект которого, как уже говорилось, не прошел, немного опоздал на рабочую группу. Он с ходу начал с вопросов. Мол, зачем мы все тут собрали отрасль и чем принципиально отличается новый проект от старого. Володина постаралась ему объяснить. Но Дубинский заявлял о новой инициативе исключительно как о попытке затягивания процесса.

Итак, предложенные условия ясны. Теперь очередь за будущими фигурантами рынка. Что они думают и кем они будут?

Казино в отелях. Здесь сразу же выступила с замечаниями представитель туристической ассоциации. По ее мнению, в корне неверно ограничивать количество отелей звездностью или количеством номеров, так как, возможно, захотят у себя установить автоматы гостиницы поскромнее. К тому же туристическое лобби говорит, что в Украину могут заходить иностранные отельные сети. И выделенных квот может не хватить.

Запрет рекламы. Представителей Parimatch на встрече сразу же начал беспокоить вопрос запрета рекламы. И неспроста, так как проект тратит на свое промо огромные деньги. Складывается впечатление, что его маркетинговые бюджеты просто безграничны. Тот же Майк Тайсон в рекламе, которую киевляне, наверное, видели буквально везде, явно не обошелся дешево. В амбассадорах бренда - международный чемпион UFC Конор МакГрегор. Участники рынка между собой перешептываются: якобы годовой бюджет Parimatch на рекламу - в районе $50 млн. Если это действительно так, контора становится одним из крупнейших (если не самым большим) рекламодателем Украины.