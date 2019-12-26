В Японии задержали депутата от правящей партии, который получил взятку за открытие казино

Японские власти арестовали депутата парламента от правящей Либерально-демократической партии Цукасу Акимото по подозрению в получении взятки от компании, заинтересованной в открытии казино в Японии.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Акимото, который был высокопоставленным вице-министром в аппарате кабинета до октября 2018 года и курировал политику правительства по открытию казино, подозревается в получении взятки в размере 3 миллиона йен наличными от трех подозреваемых, зная, что их компания нуждалась в помощи с заявкой на казино.

Прокуроры также сообщили, что упомянутые трое подозреваемых также были арестованы по подозрению во взяточничестве. Законодатель, в офисе которого на прошлой неделе был произведен обыск, неоднократно отрицал правонарушения со своей стороны.

Напомним, что ранее по всей Украине массово стали закрывать игорные заведения. Президент Украины и правительство решили закрыть такие заведения после провала голосования за законопроект о легализации игорного бизнеса. В Николаеве за день закрыли 210 игорных заведений.